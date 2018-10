Tschechien feierte 100. Jahrestag der Gründung der Tschechoslowakei

Prag (APA) - Mit zahlreichen Veranstaltungen hat Tschechien am Sonntag seinen Staatsfeiertag gefeiert - anlässlich der Gründung der Tschechoslowakei und Loslösung von der Monarchie Österreich-Ungarn am 28. Oktober 1918. Einer der Höhepunkte war eine Militärparade in Prag, die zweite seit dem Fall des Kommunismus‘ 1989.

Rund 2.100 Soldaten, Polizisten und Feuerwehrleute marschierten am Nachmittag bei Regenwetter an einer Tribüne mit tschechischen Spitzenpolitikern vorbei, allen voran Staatspräsident Milos Zeman. Auch eine Ehreneinheit aus der Slowakei nahm an der Parade teil. Mehrere ausländische Gäste, darunter US-Verteidigungsminister James Mattis, schauten dem Marsch auf der Straße Evropska in der Nähe des Generalstabsgebäudes zu.

Hunderte leichte und schwere Militärfahrzeuge waren rollten vorbei, darunter auch Panzerwagen vom Typ „Pandur“. Außerdem ergänzten Kampfjets und Militärhubschrauber mit Überflügen das Programm der Veranstaltung. Wegen des trüben Wetters waren jedoch nur die Hubschrauber zu sehen, die Jagdflugzeuge „Jas-39 Gripen“ waren nur zu hören.

Gleichzeitig mit der Militärparade begann auf dem Altstadtring im historischen Stadtzentrum ein Konzert von bekannten heimischen Schlagersängern wie Karel Gott („Biene Maja“), Helena Vondrackova oder Marta Kubisova unter dem Motto „Die größten Hits des Jahrhunderts“.

Bereits am Samstag war nach einer siebenjährigen Restaurierung das historische Gebäude des Nationalmuseums am Wenzelsplatz wiedereröffnet worden.

Für den Abend war ein großes Feuerwerk in Prag an der Moldau geplant, das pünktlich um 19.18 Uhr beginnen und zehn Minuten plus zehn Sekunden dauern sollte, um an die Gründungsminuten der Tschechoslowakei 1918 zu erinnern. Als Abschluss der Feierlichkeiten stand die traditionelle Festversammlung auf der Prager Burg auf dem Programm, bei der Zeman Orden an mehrere bedeutende Persönlichkeiten übergeben wollte. Die Festversammlung sorgte bereits im Vorfeld für Kontroversen, da Zeman mehrere Politiker und Akademiker, die ihn früher kritisiert hatten, nicht einlud.

In Tschechien wird der 28. Oktober als Staatsfeiertag gefeiert, obwohl die Tschechoslowakei am 1. Jänner 1993 zu existieren aufhörte und Tschechien und die Slowakei unabhängige Staaten wurden. In der Slowakei wird der 28. Oktober nicht als Staatsfeiertag gefeiert, weil sich die Slowaken weniger als die Tschechen mit diesem Datum identifizieren. Der slowakische Staatspräsident Andrej Kiska nahm allerdings an den Feierlichkeiten in Prag teil.