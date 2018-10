Springreiten: Max Kühner Weltcup-Achter in Verona

Verona (APA) - Der österreichische Springreiter Max Kühner hat am Sonntag im Weltcup-Bewerb in Verona mit seinem Spitzenpferd Chardonnay den achten Platz belegt. Beim ersten Einsatz nach dem sechsten WM-Rang in den USA blieben der elfjährige Hengst und Kühner in beiden Umläufen fehlerfrei. Sieger wurde der Deutsche Daniel Deusser mit Calisto Blue 0,2 Sekunden vor Niels Bruynseels (BEL) und Gancia de Muze.

Ergebnisse Weltcup Springreiten Verona (1,60 m): 1. Daniel Deusser (GER) Calisto Blue 0 Fehler/36,83 Sek. - 2. Niels Bruynseels (BEL) Gancia de Muze 0/37,03 - 3. Martin Fuchs (SUI) Clooney 0/38,40. Weiter: 8. Max Kühner (AUT) Chardonnay 0/46,34.

Weltcupwertung Westeuropazone (3 von 13 Bewerbe): 1. Hans-Dieter Dreher (GER) 28 Punkte - 2. Kevin Staut (FRA) 22 - 3. Gudrun Patteet (BEL) 21. Weiter: 5. Deusser 20. Weiter: 23. Kühner 9.