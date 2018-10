Nachtschwärmer in OÖ am Heimweg verirrt - Polizeihund spürte ihn auf

Lembach im Mühlkreis (APA) - Am Heimweg von einer Veranstaltung hat ein 20-Jähriger in Lembach (Bezirk Rohrbach) in Oberösterreich in der Nacht auf Sonntag für Aufsehen gesorgt. Der junge Mann war mit zwei Freunden am Heimweg, als die plötzlich sein Fehlen bemerkten. Sie konnten ihn weder finden noch telefonisch erreichen. Besorgt riefen sie die Polizei. Ein Spezialfährtenhund konnte den verirrten Wanderer wieder aufspüren.

Bei nur drei Grad Außentemperatur und windigem Wetter machten sich seine beiden Begleiter, eine 20-Jährige und ein 22-Jähriger, große Sorgen um ihren Freund. Zwei Polizeistreifen aus Rohrbach suchten zwischen Volkersdorf und Lembach mit den Streifenwägen und zu Fuß nach dem Burschen. Nach etwa einstündiger Suche konnte in den Morgenstunden der Vermisste vom Polizei-Hund „Smokie“ erschnuppert werden. Er war unverletzt und hatte sich nach eigenen Angaben verirrt.