Fünf Polizisten bei Verfolgungsjagd in Niederösterreich verletzt

Wiener Neustadt/Eggendorf (APA) - Ein Pkw-Lenker hat sich am Sonntag in Niederösterreich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Als ihn eine Zivilstreife in Wiener Neustadt anhalten wollte, raste er davon. Der Mann versuchte auf der Flucht, zwei Polizeiwagen abzudrängen. In Eggendorf kollidierte er mit den beiden Fahrzeugen. Fünf Beamte wurden verletzt, die drei Autos schwerbeschädigt, berichtete ein Polizeisprecher.

Der Ungar wurde vorläufig festgenommen. Ein Alkotest verlief negativ, sagte Sprecher Walter Schwarzenecker. Warum sich der Mann am Nachmittag der Kontrolle entzogen hatte, war vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen. Unter den nach ersten Angaben leicht verletzten Uniformierten waren drei Männer und zwei Frauen, sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.