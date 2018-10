Wahl in Hessen - Lindner: Beteiligung an Jamaika-Koalition möglich

Berlin (APA/AFP) - FDP-Chef Christian Lindner hält eine Beteiligung seiner Partei an einer Jamaika-Koalition mit CDU und Grünen in Hessen für möglich. Die Liberalen stünden „immer zur Verfügung“, wenn es um eine Regierungsbeteiligung gehe, sagte Lindner am Sonntag im ZDF.

Die Voraussetzung sei aber ein „partnerschaftliches Miteinander“, in dem „Inhalte möglich sein“ müssten. Dies gebe es etwa in Schleswig-Holstein, sei aber bei den Verhandlungen über Jamaika im Bund nicht so gewesen.

Der hessische FDP-Spitzenkandidat Rene Rock sagte, Jamaika sei „in Hessen einfacher als im Bund“. „Wir werden sondieren und würden uns freuen, unsere Politik umsetzen zu können“, fügte er hinzu. Es gebe „grundsätzliche Themen in Berlin, die nicht so grundsätzlich für Hessen sind“.

In Hessen war nach der Wahl zunächst unsicher, ob die bisher regierende schwarz-grüne Koalition ihre Zusammenarbeit fortsetzen kann. Für Jamaika gäbe es eine deutliche Mehrheit.