Festnahmen bei Demonstration für inhaftierte Jugendliche in Russland

Moskau (APA/AFP) - In Russland sind bei Demonstrationen für die Freilassung von zehn wegen des Vorwurfs des Extremismus inhaftierten Jugendlichen und Erwachsenen dutzende Menschen festgenommen worden. In St. Petersburg wurden bei einer Kundgebung am Sonntag etwa 20 Teilnehmer festgenommen, wie eine AFP-Journalistin berichtete.

Auch in Moskau in der Twerskaja-Straße wurden mehrere Demonstranten in Gewahrsam genommen. Eine Kundgebung mit rund 200 Teilnehmern vor dem Sitz des Inlandsgeheimdienstes FSB in der Hauptstadt verlief ohne Zwischenfälle.

Die Behörden hatten die Kundgebungen im Vorfeld nicht genehmigt. Nach Erkenntnissen der Bürgerrechtsorganisation OVD-Info nahm die Polizei in St. Petersburg rund 40 Menschen und in Moskau 18 Menschen fest.

„Kreml, gib deine Geiseln zurück“ und „Der FSB erfindet Fälle“, stand auf Schildern bei der Kundgebung in St. Petersburg. In Moskau beteiligte sich auch die Mutter einer inhaftierten Jugendlichen an den Protesten.

Die russischen Behörden hatten die zehn Jugendlichen und Erwachsenen im März festgenommen. Sie werden verdächtigt, eine „extremistischen Organisation“ aufgebaut zu haben. Die Verdächtigen waren zum Zeitpunkt der Festnahme zwischen 17 und 30 Jahre alt. Ihnen drohen im Fall einer Verurteilung bis zu zwölf Jahre Haft. In Russland können Angeklagte ab 16 Jahren wegen „Extremismus“ verurteilt werden.

Zwei Verdächtige, eine 17-Jährige und eine 19-Jährige, waren im August aus gesundheitlichen Gründen aus der Haft entlassen worden. Sie befinden sich seither unter Hausarrest. Die Anwälte der Jugendlichen beschuldigen den FSB, an der Bildung der „extremistischen Organisation“ beteiligt gewesen zu sein.

Russland geht seit einiger Zeit verstärkt gegen Jugendliche wegen des Vorwurfs des „Extremismus“ vor. Dabei zielen die Behörden insbesondere auf Äußerungen in den sozialen Online-Netzwerken.