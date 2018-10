Fußball: Salzburg trennte sich im Schlager 2 - Meinungen

Pasching (APA) - Meinungen nach LASK-Salzburg (3:3):

Oliver Glasner (LASK-Trainer): „Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung, es war schwierig am Anfang und nach dem 0:2. Es hat mir imponiert, dass sich die Mannschaft nicht aufgegeben und nach dem 1:2 wieder zum Glauben zurückgefunden hat. Es war ein sehr rassiges Spiel, wir haben in der zweiten Hälfte sehr gut verteidigt und hatten da auch super Ballgewinne. Wie wir aufgetreten sind, darauf bin ich stolz. Es war ein sehr intensives Spiel, du hast kaum zwei Ballkontakte schaffen können. Es waren schöne Tore dabei, alles in allem top für österreichische Verhältnisse.“

Marco Rose (Salzburg-Trainer): „Es war das erwartete Spitzenspiel, unglaublich intensiv, jeder wollte ein Zeichen setzen. Wir waren in den ersten 20 Minuten extrem dominant. Wir sind durch einen Elfmeter und den tollen Schuss von Haidara verdient in Führung gegangen. Durch eine Einzelaktion ist das Spiel wieder spannend geworden. Dem Tor von Goiginger ist eine Slapstickaktion vorausgegangen, wie er dann vollendet hat, das war großartig. In der zweiten Hälfte hatte der LASK am Anfang Vorteile, nicht am Spiel, sondern bei den Torschüssen. Nach dem 2:3 war es schwierig für uns, aber ich freue mich, dass die Mannschaft wieder Moral bewiesen hat. Sie hat sich das 3:3 verdient. Ich fahre mit einem guten Gefühl nach Hause. Dieses Spiel hatte seinen Reiz.“