Bruck an der Mur (APA) - Ein 61-jähriger Pkw-Lenker hat am Sonntagvormittag im Bereich Pischkberg in Bruck an der Mur (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) während der Fahrt das Bewusstsein verloren. Er prallte laut Angaben der Polizei in der Folge an einen Fernmeldemasten; er verstarb auf dem Weg ins Krankenhaus.

Wanderer bemerkten den Unfall, leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Auch der Notarzt führte noch eine Erstversorgung an der Unfallstelle durch - vergeblich.