Turnen: ÖFT-Frauen hielten sich bei Team-WM mit Rang 27 achtbar

Doha (APA) - Österreichs Turn-Frauen-Nationalteam hat bei den Weltmeisterschaften in Doha Rang 27 belegt. Die ersatzgeschwächte Truppe kam mit ihren am Samstag erbrachten Leistungen unerwartet nahe an das „Traumziel“ der Top 24 heran, womit die Chance auf eine Olympia-Qualifikation etwas größer gewesen wäre. Qualifikations-Erste wurden die von Simone Biles angeführten US-Amerikanerinnen vor Russland und China.

„Wir hatten schon überlegt, ob wir unsere Team-Teilnahme überhaupt absagen sollen“, sagte ÖFT-Sportdirektorin Eva Pöttschacher mit Bezug auf Verletzungen von drei Leistungsträgerinnen. Die WM-Debütantinnen Bianca Frysak, Christina Meixner und Alissa Mörz sollte aber dann eine Chance gegeben werden. Pöttschacher: „Sie haben diese ambitioniert genützt.“ Nationalcoach Dirk van Meldert über die Gesamtleistung von 143,729 Punkten: „Unsere Turnerinnen verdienen hohen Respekt für ihre Leistung.“

Die unter 68 Nationen erturnte Platzierung ist die drittbeste seit 35 Jahren. Vor vier Jahren war man 22. gewesen. Die drei Debütantinnen mussten jeweils an drei Geräten ran, die 16-jährige Mörz wurde zur ersten burgenländischen WM-Turnerin. Jasmin Mader trat trotz eines fünf Wochen davor erlittenen angebrochenen Mittelfußes samt Bänderabrissen an. Elisa Hämmerle musste verletzungsfolgebedingt die Schwierigkeit auf zwei Geräten reduzieren, auf zwei weiteren konnte sie gar nicht antreten.

Bis nächsten Samstag laufen bei den Weltmeisterschaften nun die Finalwettkämpfe. Medaillen-Entscheidungen fallen in allen 14 olympischen Kunstturn-Bewerben. Dabei ist die Pressetribüne der weitaus am besten gefüllte Teil der Halle. Die meisten der wenigen Zuseher gehören den Delegationen an.