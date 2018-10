Nach Attentat auf US-Synagoge - Eiffelturm bleibt unbeleuchtet

Paris/Pittsburg (APA/dpa) - Nach dem Attentat auf eine Synagoge in der US-Stadt Pittsburgh verzichtet die Pariser Stadtverwaltung in der Nacht auf Montag auf die traditionelle Nachtbeleuchtung des Eiffelturms. „In Gedenken an die Opfer des antisemitischen Anschlags in Pittsburgh schalten wir den Eiffelturm am Sonntag um Mitternacht aus“, erklärte die Bürgermeisterin der französischen Metropole, Anne Hidalgo, auf Twitter.

Bei dem antisemitisch motivierten Attentat am Samstag waren elf Menschen getötet worden. Der Eiffelturm war in der Vergangenheit auch bei Terroranschlägen in Brüssel, London, St. Petersburg und Kabul ausgeschaltet worden.