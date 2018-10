Salvini zu Wahlergebnis in Hessen: Hammerschlag gegen EU-Regierende

Mailand/Rom (APA/dpa) - Italiens rechtspopulistischer Innenminister Matteo Salvini hat sich hocherfreut über das schlechte Abschneiden der Parteien der Großen Koalition bei der Landtagswahl im deutschen Bundesland Hessen gezeigt.

„Die Bundesbank? Die einzige Nachricht, die heute aus Deutschland von den Regionalwahlen in Hessen kommt, ist, dass die in Brüssel regierenden Parteien einen epochalen Hammerschlag abbekommen haben“, sagte der Chef der rechten Lega-Partei am Sonntag bei einer Veranstaltung in der Nähe von Mailand. „Die sogenannte Rechte und die Grünen sind um zehn Punkte gestiegen, daher schöne Grüße an die (Bundeskanzlerin) Merkel und die Freunde der Bundesbank“, fügte er laut Nachrichtenagentur ANSA hinzu.

Salvinis Lega steht der rechtspopulistischen AfD (Alternative für Deutschland) nahe. Im Streit um die italienische Haushaltspolitik hatte der Leiter der Abteilung Öffentliche Finanzen der Bundesbank, Karsten Wendorff, am Samstag in einem Gastbeitrag der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ der Regierung in Rom die Einführung einer Zwangsanleihe vorgeschlagen, mit der reiche Italiener direkt für die Schulden ihres Staates haften.