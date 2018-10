Algeriens Präsident Bouteflika strebt fünfte Amtszeit an

Algier (APA/dpa) - Der gesundheitlich angeschlagene Langzeitpräsident Algeriens, Abdelaziz Bouteflika, will bei den Parlamentswahlen im kommenden Frühjahr für eine fünfte Amtszeit kandidieren. Das kündigte der Generalsekretär seiner regierenden Nationalen Befreiungsfront (FLN), Djamel Ould Abbes, Medienberichten zufolge am Sonntag im Parlament an.

„In der FLN haben wir nur eine Wahl. Der Kandidat für 2019 heißt Abdelaziz Bouteflika“, zitierte ihn der französische Auslandssender Radio France International.

Als Wunschkandidat des Militärs war Bouteflika 1999 zum Staatschef gewählt worden. Er überstand auch die Volksproteste in der arabischen Welt 2011 und wurde trotz seines angeschlagenen Gesundheitszustandes im Frühjahr 2014 - nach einer Verfassungsänderung - wiedergewählt. Inzwischen sitzt er im Rollstuhl und zeigt sich nach mehreren Schlaganfällen in den vergangenen Jahren kaum noch in der Öffentlichkeit.

Im Westen erwarb sich Bouteflika den Ruf eines verlässlichen Partners im Kampf gegen den Terror. Das flächenmäßig größte Land des Kontinents grenzt an Mali und den Niger, wichtige Transitländer für afrikanische Flüchtlinge.