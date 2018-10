Wiener Aktienmarkt vorbörslich gut behauptet erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Montag mit gut behaupteter Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund vier Punkte über dem Schluss-Stand vom Donnerstag (3.070,91) liegen.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.045,00 und 3.096,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.087,00 Punkten aus.

Nach dem langen Wochenende in Wien zeichnen sich am Montag im Einklang mit dem europäischen Umfeld leichte Kursgewinne ab. Am Freitag war es an den internationalen Märkten wieder klar bergab gegangen. Auf dem Sentiment lasten weiterhin zahlreiche Unsicherheitsfaktoren, darunter der Haushaltsstreit zwischen Italien und der EU. Im Fokus bleiben zudem die Brexit-Verhandlungen und die Berichtssaison. Am Freitag hatten neue US-Unternehmensergebnisse aus der Technologiebranche enttäuscht.

Zum Wochenstart stehen in Europa keine neuen Daten auf der Agenda. In den USA dürfte sich die Aufmerksamkeit der Anleger am Nachmittag vor allem auf die Inflationszahlen richten.

In Wien stehen heute die Zahlen von Palfinger am Programm. Am Donnerstag hatte der ATX um 0,67 Prozent höher bei 3.070,91 Punkten geschlossen und damit nach fünf Verlusttagen in Folge zu einer Erholungsbewegung angesetzt.

Auf Unternehmensebene gestaltete sich die Meldungslage in Wien recht dünn. An die Spitze der Kursliste kletterten die Aktien Agrana mit einem satten Plus von 4,8 Prozent auf 17,98 Euro. Dahinter verteuerten sich die AT&S-Titel um 3,3 Prozent auf 20,30 Euro.

Unter den Schwergewichten kletterten die OMV-Titel um 1,3 Prozent auf 45,79 Euro hoch. Verbund-Anteilsscheine legten 1,2 Prozent auf 37,76 Euro zu und Andritz bauten ein Plus von 1,2 Prozent auf 43,0 Euro.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

~ Agrana +4,78% 17,98 Euro AT&S +3,26% 20,30 Euro Raiffeisen Bank International +2,85% 24,15 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

~ Palfinger -7,59% 24,95 Euro AG -7,19% 38,70 Euro voestalpine -2,21% 30,06 Euro ~

