Börse Tokio schließt etwas schwächer

Tokio (APA) - Der Tokioter Aktienmarkt hat am Montag leichte Kursverluste verbuchen müssen. Der Nikkei-225 Index schloss mit minus 34,80 Punkten oder 0,16 Prozent bei 21.149,80 Zählern. Der Topix Index fiel um 6,45 Punkte oder 0,40 Prozent auf 1.589,56 Einheiten. 636 Kursgewinnern standen 1.385 -verlierer gegenüber. Unverändert notierten 68 Titel.

Das Umfeld in Asien fand zu Wochenbeginn keine klare Richtung. Während der Markt in Shanghai deutlich unter Druck geriet, konnte der Hang Seng in Hongkong ein kleines Kursplus verbuchen. Marktbeobachter verwiesen auf die jüngsten Industriedaten aus China, die ein Marktexperte als „Besorgnis erregend“ bezeichnete. Belastend wirkten laut Markbeobachtern zudem die aktuellen Sorgen um die weitere Entwicklung der weltweiten Konjunktur.

Zu den größeren Verlierern in Tokio zählten die Anteilsscheine von Ricoh, um mehr als zehn Prozent abrutschten. Fujitsu mussten einen Abschlag in Höhe von 5,44 Prozent verdauen und Pacific Metals rutschten 3,7 Prozent ins Minus.

Auf der Gewinnerseite standen hingegen einige Energieversorger. So zogen Kansai Electric Power um 6,4 Prozent nach oben und Chubu Electric Power konnten sich um knapp fünf Prozent steigern.

