Darts: Engländer Wade gewann in Dortmund EM-Titel

Dortmund (APA/dpa) - James Wade hat die Darts-Europameisterschaft in Dortmund gewonnen. Der 35-jährige Engländer gewann am Sonntagabend in der Westfalenhalle das Endspiel gegen den Australier Simon Whitlock 11:8 und sicherte sich damit seinen ersten EM-Titel. Titelverteidiger Michael van Gerwen (NED) und Weltmeister Rob Cross (ENG) waren ebenso wie Mensur Suljovic aus Wien vorzeitig gescheitert.

Für die Darts-Elite geht es gleich diese Woche von Freitag bis Sonntag bei den mit 250.000 Pfund (283.750 Euro) dotierten World Series of Darts Finals im Multiversum in Schwechat weiter. Dabei bietet sich für van Gerwen, Cross und Suljovic die Chance, sich für das schwache EM-Abschneiden schnellstmöglich zu rehabilitieren.