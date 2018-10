Gregor Bloeb ist „Der Kandidat“: Polit-Parabel vor Premiere

Wien (APA) - Leopold Russek hat als Banker alles erreicht. Er braucht eine neue Herausforderung und beschließt, in die Politik zu gehen. Dabei ist er offen für alle Parteien. Also werben die einmal zunächst um ihn, ehe es um die Wähler geht. „Der Kandidat“, eine Flaubert-Bearbeitung von Carl Sternheim, wirkt heute so aktuell wie vor 100 Jahren. Am Mittwoch hat eine Neuinszenierung am Akademietheater Premiere.

Gregor Bloeb, der in Georg Schmiedleitners Regie die Hauptfigur spielt, kennt das Interesse von Parteien an prominenten Kandidaten oder Unterstützern aus eigener Erfahrung. „Angefragt haben schon viele Parteien, zumindest auf Bezirks oder Landesebene, von Stronach bis zu den Grünen war eigentlich alles dabei. Aber es verwundert mich jetzt auch nicht, denn Ideologien haben sich erübrigt und es geht nur noch um Köpfe. Ich hab alles dankend abgelehnt, außerdem werde ich mit 65 ohnedies Landeshauptmann von Tirol“, grinst der 50-jährige gebürtige Innsbrucker. Für welche Partei wird er dann antreten? „Ach, das ist dann ganz egal“, meint er. „Aber eigentlich bin ich ja ein Fan der Tiroler Schwarzen, die ja roter sind als die Roten und grüner als die Grünen. In Tirol ist die Welt noch in Ordnung... Ich glaub‘, ich bin schon in meiner Rolle“, lacht der Schauspieler, der heuer mit dem Ehrenzeichen des Landes Tirol ausgezeichnet wurde.

Auch Russek will sich ideologisch keineswegs festlegen lassen. Die Nationalliberalen, die den betreffenden Wahlkreis bisher im Reichstag vertreten haben, werden bei ihm daher ebenso vorstellig wie die Freisinnigen, den Konservativen kann er genauso etwas abgewinnen wie den Sozialdemokraten. „Warum denn so einseitig?“, sagt er im Stück einmal. „Jede Partei hat ihr Gutes.“ Bloeb sieht darin weniger Opportunismus oder gar Zynismus, sondern Ehrlichkeit und Naivität: „Es muss ein ganz wahrhaftiger Beginn sein. Es gibt ja tatsächlich Menschen, die etwas geleistet haben im Leben und nun draufkommen: Das kann nicht alles sein. Sie möchten der Gesellschaft etwas zurückgeben“, sagt er im Gespräch mit der APA.

„Ich kenne etwa einen Bankdirektor, der NGO-Manager geworden ist. Dass Menschen, die gewohnt sind, Entscheidungen zu treffen, den Verlockungen der Politik nachgeben, ist für mich nachvollziehbar“, meint Bloeb. „Aber wir wissen eben auch, wie viele dabei schon auf die Fresse gefallen sind.“ Dennoch werde es keine konkreten Anspielungen geben, sagt Regisseur Schmiedleitner. Statt Verbindungen zu Frank Stronach oder Donald Trump hervorzuheben, habe er versucht, seiner Inszenierung „etwas Kafkaeskes, eine gewisse stummfilmhafte Slapstickartigkeit“ zu geben. „Das Stück ist einerseits eine Kritik am Moloch Politik, der alle verschlingt, die ihr zu nahe kommen, und andererseits eine Kritik an der Entpolitisierung der Politik. Beides ist ja hoch aktuell.“

Sternheims Stück, das zuletzt 1979 im Akademietheater zu sehen war, ist für Bloeb und Schmiedleitner bereits die vierte Zusammenarbeit. „Die Arbeit mit ihm ist immer sehr unaufgeregt, ganz ohne Druck. Ich genieße es total, mich dabei voll einzulassen. Ich finde das kostbar“, schwärmt der Schauspieler. Das Lob kann Schmiedleitner nur zurückgeben: „Er ist verführbar, ganz ohne Macht- und Psychospiele. Wir stellen uns gemeinsam eine Figur vor, an der wir wie ein Bildhauer herumdoktern. Man verbringt ja ein großes Stück Lebenszeit bei der Arbeit miteinander. Und da ist diese Gregor-Georg-Freundschaft, die dabei ganz ungeplant entstanden ist, etwas sehr Schönes.“

Nach dem 31. Oktober trennen sich wieder die Wege der beiden. Wohin wird es Georg Schmiedleitner danach verschlagen? Als nächstes inszeniert der Linzer, der seinen Hauptwohnsitz neuerdings in Nürnberg hat, Hauptmanns „Die Weber“ in Stuttgart unter dem neuen Intendanten Burkhard Kosminski. „Das wird künftig mein Stammhaus.“ In Klagenfurt steht „Vor Sonnenaufgang“ von Ewald Palmetshofer am Programm. „Danach mache ich ein Projekt mit Profis und Laien im bayerischen Weißenburg. Franzobel schreibt für diesen Ort eine Art Geschichts-Sommernachtsalbtraum. Darauf freue ich mich besonders.“

Und Nestroy-Preisträger Gregor Bloeb, der zuletzt u.a. in dem von seiner Gattin Nina Proll geschriebenen Film „Anna Fucking Molnar“ zu sehen war? Er ist in etlichen Film- und Fernsehproduktionen engagiert, von „Tatort“ bis zu einer Disney-Produktion. Er ziehe aus familiären Gründen die Film- der Theaterarbeit vor, erklärt er. „Für die Proben muss ich sechs Wochen weg sein. Das geht sich eben nur ein- bis zweimal im Jahr aus.“ Bloebs Tochter Josephine ist übrigens Ensemblemitglied des Landestheaters Niederösterreich und dort viel beschäftigt. „Sie ist eine coole Socke und hat mit viel Herzblut gezeigt, dass sie diesen Beruf einfach ergreifen MUSS. Und das ist ja bekanntlich die Grundvoraussetzung dafür.“

(S E R V I C E - „Der Kandidat“ von Carl Sternheim nach Flaubert, Fassung und Bearbeitung: Florian Hirsch, Regie: Georg Schmiedleitner, Bühne: Volker Hintermeier, Kostüme: Su Bühler, Musik: Matthias Jakisic, Sam Vahdat. Mit Gregor Bloéb, Petra Morzé, Christina Cervenka, Sabine Haupt, Florian Teichtmeister, Dietmar König, Sebastian Wendelin, Bernd Birkhahn, Valentin Postlmayr. Akademietheater. Premiere: Mittwoch, 30.10., 19.30 Uhr, Nächste Aufführungen: 31.10., 3., 5., 15., 20., 30.11., Karten: 01 / 513 1 513, www.burgtheater.at)