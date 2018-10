Serieneinbrecher in Neunkirchen gefasst

Neunkirchen (APA) - Ein Serieneinbrecher ist in Neunkirchen gefasst worden. Dem 31-Jährigen werden 19 vollendete sowie zwölf versuchte Einbruchsdiebstähle angelastet, teilte die Polizei am Montag in einer Aussendung mit. Der Gesamtschaden beträgt mindestens 21.500 Euro. Der Mann war geständig und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Der 31-Jährige war laut Exekutive Freitagfrüh von einer Zeugin bei einem Einbruchsversuch in Neunkirchen beobachtet worden. Die Frau verständigte die Polizei, die den Verdächtigen unmittelbar danach festnahm. Neben den Einbrüchen wird dem Mann aus dem Bezirk Neunkirchen auch der Kauf und Konsum von rund 100 Gramm Cannabiskraut angelastet, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.