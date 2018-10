Basketball: Erster NBA-Saisonsieg für Oklahoma City Thunder

New York/Oklahoma City (Oklahoma) (APA) - Oklahoma City Thunder kann in der National Basketball Association (NBA) doch noch gewinnen. Angeführt von den All-Stars Russell Westbrook und Paul George (je 23 Punkte) feierte „OKC“, das die ersten vier Saisonspiele allesamt verloren hatte, am Sonntagabend (Ortszeit) einen 117:110-Heimerfolg über die Phoenix Suns.

Spitzenreiter der Western Conference bleiben die Golden State Warriors. Der Titelverteidiger feierte dank seiner Superstars Stephen Curry (35 Punkte) und Kevin Durant (34) einen 120:114-Erfolg bei den Brooklyn Nets. Es war der sechste Sieg der „Dubs“ im siebenten Saisonspiel.

NBA-Ergebnisse vom Sonntag: Brooklyn Nets - Golden State Warriors 114:120, Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns 117:110, Los Angeles Clippers - Washington Wizards 136:104, Dallas Mavericks - Utah Jazz 104:113