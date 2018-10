Tennis: Weltranglisten - Thiem im Ranking und Race Achter

Wien/London (APA) - Wien-Sieger Kevin Anderson hat in der am Montag veröffentlichten neuen Tennis-Weltrangliste Marin Cilic und Dominic Thiem überholt und ist nun Sechster. Der Südafrikaner hat sich mit seinem ersten ATP-500-Titel ja auch für die ATP Finals in London qualifiziert. Thiem ist nun sowohl im Ranking als auch im Race Achter.

Im Damenranking gab es nach den WTA-Finals einige Verschiebungen, die Top 3 blieben aber unverändert. Singapur-Siegerin Elina Switolina schob sich von der siebenten an die vierte Stelle.

~ Tennis-Weltranglisten vom 29. Oktober:

HERREN: 1. ( 1) Rafael Nadal (ESP) 7.660 Punkte 2. ( 2) Novak Djokovic (SRB) 7.445 3. ( 3) Roger Federer (SUI) 6.260 4. ( 4) Juan Martin del Potro (ARG) 5.460 5. ( 5) Alexander Zverev (GER) 5.115 6. ( 8) Kevin Anderson (RSA) 4.230 7. ( 6) Marin Cilic (CRO) 4.050 8. ( 7) Dominic Thiem (AUT) 3.825 9. ( 9) John Isner (USA) 3.425 10. ( 10) Grigor Dimitrow (BUL) 3.335

Weiter: 156. (137) Dennis Novak (AUT) 362 185. (190) Sebastian Ofner (AUT) 292 194. (160) Gerald Melzer (AUT) 272 218. (210) Lucas Miedler (AUT) 253 246. (247) Maximilian Neuchrist (AUT) 216 251. (250) Jurij Rodionov (AUT) 214

Race to London: 1. Nadal 7.480 * - 2. Djokovic 7.445 * - 3. Federer 5.660 - 4. Del Potro 5.280 * - 5. Zverev 4.905 * - 6. Anderson 4.220 * - 7. Cilic 3.870 - 8. Thiem 3.535 - 9. Kei Nishikori (JPN) 3.210 - 10. Isner 3.065

Doppel: 1. (1) Mike Bryan (USA) 9.560 - 2. (2) Oliver Marach (AUT) 7.090 - 3. (3) Mate Pavic (CRO) 6.890 - 4. (4) Lukasz Kubot (POL) und Marcelo Melo (BRA), je 6.690. Weiter: 17. (17) Alexander Peya (AUT) 4.045 - 55. (54) Philipp Oswald (AUT) 1.475

Race: 1. Marach/Pavic 7.430 * - 2. Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (COL) 5.830 * - 3. Lukasz Kubot/Marcelo Melo (POL/BRA) 5.250 * - 4. Jamie Murray/Bruno Soares (GBR/BRA) 4.940 *. Weiter: 8. (8) Nikola Mektic/Peya (CRO/AUT) 3.920 *

* für ATP-Tour-Finale in London (11.-18.11.) qualifiziert

DEN: 1. ( 1) Simona Halep (ROU) 6.921 Punkte 2. ( 2) Angelique Kerber (GER) 5.875 3. ( 3) Caroline Wozniacki (DEN) 5.586 4. ( 7) Elina Switolina (UKR) 5.350 5. ( 4) Naomi Osaka (JPN) 5.115 6. ( 6) Sloane Stephens (USA) 5.023 7. ( 5) Petra Kvitova (CZE) 4.630 8. ( 8) Karolina Pliskova (CZE) 4.465 9. ( 9) Kiki Bertens (NED) 4.335 10. ( 10) Daria Kasatkina (RUS) 3.315

Weiter: 190. (188) Barbara Haas (AUT) 303 223. (222) Julia Grabher (AUT) 263 ~