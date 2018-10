ProSiebenSat.1 übernimmt Online-Partnervermittlung Eharmony in USA

Unterföhring (APA/Reuters) - Der deutsche Fernseh- und Onlinekonzern ProSiebenSat.1 erweitert sein Partnervermittlungsgeschäft mit einem Zukauf in den USA. Die europäische Tochter Parship Elite, die in Deutschland Marktführer ist, übernimmt die US-Plattform Eharmony, wie ProSiebenSat.1 am Montag mitteilte.

„Wir bringen zwei starke Marken zusammen und bauen sie zu einem der weltweit führenden Unternehmen für Online-Partnervermittlung aus“, erklärte ProSiebenSat.1-Chef Max Conze. Eharmony ist eine der bekanntesten Internet-Kontaktbörsen in den USA, Kanada, Großbritannien und Australien. Zum Kaufpreis wurde den Angaben zufolge Stillschweigen vereinbart.

~ ISIN DE000PSM7770 WEB http://www.prosiebensat1.de/de ~ APA080 2018-10-29/09:36