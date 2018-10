EU 25 Jahre nach Maastricht weiter in der Krise - Sorge um Italien

Brüssel (APA) - Die EU steckt 25 Jahre nach dem Maastrichtvertrag weiterhin in der Krise. Obwohl zuletzt die Defizite und auch Staatsschulden der Staaten kleiner geworden sind und der Flüchtlingszustrom großteils vorbei ist, droht nun neben einem ungeordneten Ausscheiden der Briten aus der EU auch die prekäre finanzielle Schieflage Italiens die Union in neue größere Probleme zu stoßen.

Dazu kommt das anhaltend schwieriger gewordene Verhältnis mit den USA. Der amerikanische Präsident Donald Trump hatte die Europäer mehrmals vor den Kopf gestoßen, mit Strafzöllen gedroht und die europäischen NATO-Partner in Sachen Sicherheit zur verstärkten Übernahme eigener Verantwortung auch im finanziellen Bereich aufgefordert.

Aber auch intern steht die EU vor großen Herausforderungen. Vor allem in Sachen Rechtsstaatlichkeit brachen Probleme mit Ungarn und Polen auf und auch bei der Behandlung der Flüchtlingsfrage gibt es keinerlei Einigkeit. Unter Österreichs EU-Ratsvorsitz, der bis Jahresende dauert, gab es zwar das Bekenntnis aller Mitgliedsländer, auf eine Verstärkung der Grenzschutzagentur Frontex schneller als geplant auf 10.000 Mann bis 2020 hinzuarbeiten, doch bei der Verteilung der doch nach Europa kommenden Migranten ist weiterhin keine Lösung in Sicht. Klarheit scheint es nur zu geben, dass eine verpflichtende Verteilungsquote vom Tisch ist. Wie eine gewünschte sogenannte freiwillige Solidarität trotzdem zustande kommen kann, ist offen.

Bei den Brexit-Verhandlungen könnte der EU weiteres Ungemach drohen. Die Lage ist hier vor allem aufgrund der unklaren Situation in Großbritannien selbst nicht mehr einschätzbar. Die britische Premierministerin Theresa May will eine Vereinbarung mit der EU, was aber innerhalb ihrer Regierung nicht auf ungeteilte Zustimmung stößt. Selbst wenn es einen solchen Brexit-Deal mit der EU gibt, ist absolut unsicher, ob dem das britische Parlament auch zustimmt. Wenn nicht, gibt es einen Austritt ohne Vertrag und damit eine sich zuspitzende Unsicherheit nicht nur im Verhältnis zwischen EU und Großbritannien, sondern vor allem auch praktische wirtschaftliche Probleme. Neben Zöllen dürfte es negative Auswirkungen auf den Flugverkehr, die Transportwege und andere Bereiche geben, womit die Unsicherheit noch weiter steigen würde.

Dabei hatte sich in den vergangenen Jahren die wirtschaftliche Lage der EU insgesamt deutlich verbessert. Die Budgetdefizite sind bereits seit 2012 fast durchwegs gesunken, und auch bei den Staatsschulden zeichnete sich nach Jahren des Anstiegs ab 2016 wieder eine Reduktion ab. Nun kam aber Italien mit seiner Ankündigung, das Budget 2019 werde ein Defizit von 2,4 statt ursprünglich 0,6 Prozent aufweisen, weil Sozialausgaben am Stiefel notwendig seien, der EU-Kommission in die Quere. Der Haushaltsentwurf wurde an die rechte Regierung Roms zurückgeschickt und Italien soll innerhalb von drei Wochen Änderungen vornehmen. Das wiederum führte zu Empörung bei der italienischen Regierung, die sich von der EU-Kommission nichts sagen lassen will.

Doch sollte es auch in drei Wochen zu keiner Einigung mit Italien kommen, ist das noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Die Prozeduren der EU sind langsam, kompliziert und angesichts eines Budgetabgangs von 2,4 Prozent wird es vorerst auch kein Defizitverfahren geben. Das würde erst bei einer Verletzung der Maastrichtkriterien ab 3,0 Prozent gelten. Doch wäre eine Verletzung des Stabilitäts- und Wachstumspakts durch Italien gegeben, was Sanktionen nach sich ziehen könnte. Allerdings ist die dafür vorgesehene Hinterlegung von 0,2 Prozent des BIP auf ein Depot bisher noch nicht angewendet worden.

Zu den Maastrichtkriterien zählt als zweiter bekanntester Parameter auch eine Staatsverschuldung von maximal 60 Prozent des BIP. Auch hier hat sich die Lage in der EU deutlich verbessert, doch liegen im zweiten Quartal 2018 immer noch 14 Länder, unter ihnen Österreich, über dieser Zielgröße. 2015 waren es allerdings noch 16 Länder mit einem Schuldenstand von mehr als 60 Prozent des BIP. Daneben umfassen die Maastrichtkriterien noch die Indikatoren Inflation, Wechselkurs und Zinssätze.

Vor fast 27 Jahren - beim EU-Gipfel am 9. Dezember 1991 - hätte sich im niederländischen Maastricht keiner der damals zwölf Staats- und Regierungschefs die heute immer mehr zunehmende Euroskepsis und teilweise sogar Europafeindlichkeit vorstellen können. Der Vertrag von Maastricht selbst wurde am 7. Februar 1992 unterschrieben und trat erst am 1. November 1993 in Kraft, einer der wichtigsten Architekten war der damalige Premier und Finanzminister Luxemburgs und heutige Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Noch stärker als der aktuelle EU-Vertrag von Lissabon stellte Maastricht die Weichen für die Europäische Union in ihrer heutigen Form.

Der Maastrichtvertrag sieht übrigens eine rechtliche Pflicht zur Euroeinführung vor, wenn die Konvergenzkriterien erreicht wurden. Nur für Großbritannien - das aber Ende März 2019 nicht mehr der EU angehören wird - und Dänemark gelten de jure Ausnahmeregelungen. De facto sahen sich andere Länder wie Schweden oder Tschechien nicht daran gebunden.