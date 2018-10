Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag etwas höher

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich am Montag im Frühhandel etwas höher präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.082,37 Punkten nach 3.070,91 Einheiten am Donnerstag errechnet, das ist ein Plus von 11,46 Punkten bzw. 0,37 Prozent.

Damit folgt der heimische Leitindex dem Stabilisierungsversuch der europäischen Leitbörsen. Für diese war es am Freitag wieder merklich bergab gegangen, in Wien hatte aufgrund des Nationalfeiertags kein Handel stattgefunden.

Auch zum Wochenstart lasten zahlreiche Unsicherheitsfaktoren auf dem Sentiment, darunter der Haushaltsstreit zwischen Italien und der EU. Im Fokus bleiben zudem die Brexit-Verhandlungen und die Berichtssaison. Am Freitag hatten neue US-Unternehmensergebnisse aus der Technologiebranche enttäuscht.

Palfinger-Aktien tendierten nach Vorlagen von Zahlen unverändert bei 24,95 Euro. Am Donnerstag waren die Papiere noch um satte 7,6 Prozent in den Keller gerasselt. Der Hebevorrichtungshersteller hat in den ersten drei Quartalen 2018 im Vergleich zur Vorjahresperiode mehr Umsatz, aber weniger Gewinn erzielt. Der Umsatz stieg um 8,2 Prozent auf 1.182,6 Mio. Euro, das Konzernergebnis sank um 4,4 Prozent auf 48,3 Mio. Euro.

Allerdings muss Palfinger die Bilanz für 2017 korrigieren, da laut einer Mitteilung der Österreichischen Prüfstelle für Rechnungslegung (OePR) ein wesentlicher Berichtigungsbedarf hinsichtlich des Firmenwerts der Cash Generating Unit (CGU) Business Area Marine bestehe. Die Berichtigung werde sich in einer deutlichen Reduktion des Konzerneigenkapitals und der Eigenkapitalquote widerspiegeln. „Zudem wird es abwertungsbedingt zu einer rückwirkenden Verringerung des Jahresergebnisses 2017 kommen“, heißt es. Das heißt der Gewinn für das Jahr 2017 ist betroffen.

Deutliche Abschläge mussten erneut die Papiere der AG hinnehmen, die Aktien rutschten um 9,56 Prozent auf 35,00 Euro ab. Vor dem Wochenende waren die Titel bereits um mehr als sieben Prozent gefallen. Am kommenden Mittwoch wird die Alu-Schmiede ihre Ergebnisse für die ersten neun Monate vorlegen. Auf der Gewinn-Messe Mitte Oktober hatte sich der AMAG-Chef Helmut Wieser besorgt gezeigt ob der 10-prozentigen US-Einfuhrzöllen auf Alu-Produkte. „Das belastet unser Ergebnis“, sagte der Vorstandschef damals. 30 Prozent der AMAG-Produkte gehen in die USA.

Der ATX Prime notierte bei 1.554,73 Zählern und damit um 0,26 Prozent oder 4,02 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 13 Titel mit höheren Kursen, 18 mit tieferen und sechs unverändert. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 697.129 (Vortag: 1.064.672) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 19,76 (26,75) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

