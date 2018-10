Europas Leitbörsen zur Eröffnung freundlich

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Börsen sind am Montag mit freundlicher Tendenz in die neue Handelswoche gestartet. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.45 Uhr mit plus 0,20 Prozent bei 3.141,25 Einheiten. Der DAX in Frankfurt gewann 0,37 Prozent auf 11.242,11 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit plus 0,75 Prozent auf 6.991,60 Punkte.

Der Handel an einigen Börsen Europas, unter anderem in Frankreich, ist allerdings noch nicht gestartet. Die Mehrländer-Börse Euronext kämpft aktuell mit technischen Problemen, hieß es von einem Marktbeobachter. Wann der Handel beginnen werde, blieb offen.

Börsianer sprachen angesichts der freundlichen Tendenz von einem Stabilisierungsversuch nach den jüngsten Abschlägen. Aufgrund der mehrheitlich negativen Übersee-Vorgaben halte sich die Kauflaune aber in Grenzen.

„Vor allem der Haushaltsstreit zwischen Italien und der Europäischen Union und die Sorge vor einer neuen Eurokrise verhindern zur Zeit steigende Notierungen“, schrieb Marktbeobachter Christian Henke vom Broker IG. Dazu hätten die deutschen Unternehmenszahlen für das abgelaufene Quartal bisher wenig überzeugt. Die Börsenampel stehe „angesichts der geopolitischen Risiken im Augenblick auf Gelb, charttechnisch sogar eher auf Rot“.

Ein Branchenvergleich zeigte Aktien aus dem Automobil-Sektor und Bankenwerte unter den größeren Gewinnern. So zeigten sich unter den Einzelwerten im Euro-Stoxx-50 Intesa SanPaolo mit einem Kursanstieg um 2,9 Prozent sehr fest. Banco Santander konnten sich um 1,8 Prozent steigern.

~ ISIN EU0009658145 ~ APA095 2018-10-29/10:00