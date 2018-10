Zeitung: 11. November als neue Chance für Lösung der Kosovo-Frage

Belgrad/Prishtina (Pristina)/Paris (APA) - In den Bemühungen um die Normalisierung der Beziehungen zwischen Serbien und dem Kosovo dürfte der 11. November nun eine neue Chance für die Annäherung der Standpunkte der zwei Seiten bieten. Zur Gedenkfeier in Paris anlässlich des Waffenstillstandes im 1. Weltkrieg werden auch die Präsidenten beider Staaten, Aleksandar Vucic und Hashim Thaci, erwartet, meldete am Montag die Tageszeitung „Blic“.

Laut dem kosovarischen TV-Sender Klan Kosova dürfte es am Rande der Gedenkfeier zu einem Treffen von Vucic und Thaci mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron kommen. Es gebe auch Aussichten, dass es am Tag danach auch zum Treffen der Präsidenten Serbiens und des Kosovo mit dem US-Präsidenten Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin komme. Weder der serbische noch der kosovarische Präsident wollten laut „Blic“ die Medienspekulationen vorerst kommentieren.

Die EU-initiierten Normalisierungsgespräche stecken seit Anfang September in der Sackgasse, nachdem die Vorschläge der zwei Präsidenten vom Ende August zur Lösung der Kosovo-Frage, die Grenzziehung zwischen Serben und den Albanern (Vucic), bzw. Grenzkorrektur (Thaci) vorsahen, sowohl in den zwei Staaten wie auch international auf Widerstand getroffen hatten. Serbien lehnt es nach wie vor ab, die im Februar 2008 verkündete Unabhängigkeit des Kosovo, seiner einstigen Provinz, anzuerkennen.

Die Gedenkfeier in Paris ist dem Waffenstillstand von Compiegne vom 11. November 1918 zwischen dem Deutschen Reich sowie den Westmächten Frankreich und Großbritannien gewidmet. Dadurch wurden die Kampfhandlungen im 1. Weltkrieg beendet. Der Vertrag wurde in einem Eisenbahn-Salonwagen unterzeichnet, der östlich des nordfranzösischen Compiegne auf einer Waldlichtung bei Rethondes stand.