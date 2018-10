Baukunst von Wien bis Berlin: Architekt Manfred Ortner wird 75

Berlin/Wien (APA) - „Ortner & Ortner Baukunst“ ist eine Trademark, die bei Bauten in ganz Europa für Qualität bürgt - vom 2001 eröffneten Museumsquartier in Wien bis zum Neubau der Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, der vor wenigen Tagen übergeben wurde. Am 3. November feiert Architekt Manfred Ortner, zwei Jahre jünger als sein Bruder Laurids, seinen 75. Geburtstag.

1943 in Linz geboren, studierte Manfred Ortner Malerei und Kunsterziehung an der Akademie der Bildenden Künste Wien. 1971 trat er in das 1967 von Laurids Ortner, Günter Zamp Kelp und Klaus Pinter gegründete Büro Haus-Rucker-Co ein, das sich avantgardistischen Projekten an der Grenze zwischen Bildender Kunst und Architektur, Theorie und Praxis verschrieben hatte. Bis zu ihrer Auflösung im Jahr 1992 nahm die Gruppe drei Mal an der internationalen Kunstausstellung documenta teil.

Mitte der 1980er-Jahre fokussierte Ortner auf konkretere Bauvorhaben und gründete in Düsseldorf gemeinsam mit seinem Bruder Laurids das Architekturbüro „Ortner & Ortner Baukunst“. Über die Jahre folgten Dependancen in Wien, Linz, Berlin und Köln.

Die Realisierung des Wiener Museumsquartiers mit den beiden großen Neubauten mumok und Leopold Museum und dem Umbau der Winterreithalle in zwei Veranstaltungshallen und die Kunsthalle Wien gilt als Durchbruch des Architektenduos. Mit dem auf das Leopold Museum aufgesetzten, gläsernen Veranstaltungsraum „MQ Libelle“, dessen Baubeginn nach zahlreichen Verschiebungen kürzlich erfolgte und der im Frühjahr 2020 eröffnet werden soll, wird nun zumindest der Rundblick des einst geplanten, aber nach heftigen Debatten gestrichenen Leseturms realisiert.

Neben weiteren bedeutenden Kulturbauten wurden zahlreiche Wohn-, Geschäfts- und Bürogebäude errichtet. 2011 traten die neuen Partner Roland Duda, Christian Heuchel, Florian Matzker und Markus Penell als Gesellschafter und Geschäftsführer in „Ortner & Ortner Baukunst“ ein. Das Büro betreibt derzeit Standorte in Wien, Berlin und Köln und seit 2012 auch eine Kunstgalerie in Berlin, das „O&O Depot“. Zu den aktuellen Projekte zählen der 150 Meter hohe „Alexander Tower“, ein Wohnhochhaus am Berliner Alexanderplatz, und das neue Büroquartier für die Daimler AG in Stuttgart-Vaihingen.

1994 bis 2012 lehrte Manfred Ortner als Professor für Entwerfen an der Architekturfakultät der Fachhochschule Potsdam. 2014 erhielt er gemeinsam mit seinem Bruder Laurids den Großen Kulturpreis des Landes Oberösterreichs (Mauriz-Balzarek-Preis).

(S E R V I C E - www.ortner-ortner.com/de, https://www.mqw.at/)