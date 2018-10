Football: Philadelphia siegte in London – Rams weiter ungeschlagen

London/Los Angeles (Kalifornien) (APA/dpa) - Die Philadelphia Eagles haben am Sonntag angeführt von Quarterback Carson Wentz im Londoner Wembley Stadion einen Sieg gefeiert. Der Titelverteidiger der National Football League (NFL) besiegte die Jacksonville Jaguars 24:18 (10:6). Der 25-jährige Wentz warf drei Touchdown-Pässe und verbuchte insgesamt 286 Yards im dritten und letzten NFL-Saisonspiel in der britischen Hauptstadt.

Nach Medienberichten wurden vier Jaguars-Spieler nach einer Auseinandersetzung in einem Londoner Nachtclub in der Nacht auf Samstag kurzfristig in Haft genommen. Die Eagles haben zur Saisonhälfte eine ausgeglichene Bilanz von vier Siegen und vier Niederlagen.

Die Los Angeles Rams blieben auch im achten Saisonspiel ungeschlagen. Gegen die Green Bay Packers um Star-Quarterback Aaron Rodgers feierten die Kalifornier einen knappen 29:27-(8:10)-Heimerfolg. Rams-Quarterback Jared Goff überzeugte mit 295 Yards und drei Touchdown-Pässen. Running Back Todd Gurley erlief 114 Yards und fing einen Touchdown-Pass.

Indianapolis-Colts-Kicker Adam Vinatieri stellte indes im Spiel gegen die Oakland Raiders einen neuen NFL-Rekord auf. Der 45-Jährige erzielte zehn Punkte beim 42:28-(13:14)-Auswärtssieg seines Teams und übertraf damit die Bestmarke von Hall-of-Fame-Kicker Morten Andersen, der es in seiner Karriere auf 2.544 Punkte gebracht hatte. Vinatieri steht aktuell bereits bei 2.550 Punkten.

Quarterback-Jungstar Patrick Mahomes führte die Kansas City Chiefs mit vier Touchdown-Pässen und 303 erworfenen Yards Raumgewinn zu einem 30:23-(16:14)-Heimerfolg gegen die Denver Broncos. Für den 23-Jährigen war es das siebente Spiel en suite mit mehr als 300 Yards und das Dritte mit vier Touchdown-Pässen.

Sonntag-Ergebnisse der NFL: Jacksonville Jaguars - Philadelphia Eagles 18:24, Carolina Panthers - Baltimore Ravens 36:21, Pittsburgh Steelers - Cleveland Browns 33:18, Kansas City Chiefs - Denver Broncos 30:23, Chicago Bears - New York Jets 24:10, Detroit Lions - Seattle Seahawks 14:28, Cincinnati Bengals - Tampa Bay Buccaneers 37:34, New York Giants - Washington Redskins 13:20, Oakland Raiders - Indianapolis Colts 28:42, Los Angeles Rams - Green Bay Packers 29:27, Arizona Cardinals - San Francisco 49ers 18:15, Minnesota Vikings - New Orleans Saints 20:30