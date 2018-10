Fußball: Dragovic in dieser Saison erstmals in „Kicker“-Elf der Runde

Wien (APA) - Aleksandar Dragovic darf sich freuen. Österreichs Fußball-Teamspieler in den Reihen von Bayer Leverkusen steht erstmals in dieser Saison in der „Elf des Tages“ des deutschen Fachmagazins „Kicker“ (Montag-Ausgabe). Der Defensivspieler gewann mit Leverkusen am Sonntag 6:2 bei Werder Bremen und traf dabei zum zwischenzeitlichen 5:2 für die Werks-Elf.