EU-Minister - Grüne Kritik an Klimapolitik der Bundesregierung

Graz (APA) - Wenige hundert Meter vom Treffen der EU-Verkehrs- und Umweltminister entfernt haben die Grünen am Montag in Graz auf „Versäumnisse“ der Bundesregierung bei Klimapolitik und Umweltschutz hingewiesen. Bei einer Aktion kritisierte Bundessprecher Werner Kogler, dass der EU-Ratsvorsitz in diesen Punkten eine „Blamage“ sei. Die Regierung begehe durch Unterlassung ein „Verbrechen an der Zukunft“.

Bei der Aktion am Eisernen Tor drehten zwei Akteure mit Masken von Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) und Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) einen Globus über einer Heizplatte. Dahinter war auf einem Plakat zu lesen: „Klima schützen. Wir haben nur eine Erde.“ Kogler warf Hofer vor, er überlasse das Feld der europäischen Autolobby. Es brauche eine Verlegung der Mittel in den öffentlichen Verkehr. Subventionen für Flugbenzin und Schiffsdiesel müssten ein Ende haben, für diese Antriebsstoffe würde viel zu wenig Steuer gezahlt.

Von der angekündigten „Grazer Erklärung“ erwarte sich der Grüne Bundessprecher nicht viel, denn es passiere letztlich danach nicht viel. Die Grazer Stadträtin Tina Wirnsberger (Grüne) fragte sich, ob man Graz für das Treffen ausgesucht habe, weil die steirische Landeshauptstadt ein schlechtes Beispiel für Luftqualität sei. Graz gilt österreichweit als Feinstaubhochburg. Sie appellierte an die EU-Minister, sich von der österreichischen Bundesregierung „keinen Sand in die Augen streuen zu lassen“: „Schnuppern Sie ruhig etwas Feinstaubluft in Graz.“

