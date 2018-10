Formel 1: Internationale Pressestimmen zum WM-Titel von Hamilton

Mexiko-Stadt (APA) - Internationale Pressestimmen zum Formel-1-WM-Titel von Mercedes-Star Lewis Hamilton, der nun fünffacher Weltmeister der Motorsport-Königsklasse ist:

DEUTSCHLAND:

„Bild“: „Hamilton zum 5. Mal Weltmeister. Jetzt ist er der Größte nach Schumi.“

„Frankfurter Rundschau“: „Motzend zur Krönung. Platz vier reichte locker zur großen WM-Fiesta: Lewis Hamilton hat sich mit einem lahmenden Silberpfeil in Mexiko seinen fünften Weltmeistertitel gesichert. Dem Mercedes-Star ist die WM-Krone im Duell mit Sebastian Vettel bereits zwei Rennen vor Saisonende nicht mehr zu nehmen, der Brite konnte seine Krönungsfahrt aber nicht genießen - er meckerte und fluchte während des Rennens am Funk immer wieder über seine Reifen.“

„Stuttgarter Zeitung“: „Lewis Hamilton krönt sich in Mexiko. Der Mercedes-Pilot ist wieder Weltmeister, Rivale Sebastian Vettel bleibt trotz Rang zwei erneut nur die Rolle des Gratulanten.“

SCHWEIZ:

„Neue Zürcher Zeitung“: „Erfolg, Ego und Extrem. Lewis Hamilton wird zum fünften Mal Formel-1-Weltmeister und erreicht die Marke Juan Manuel Fangios.“

„Blick“: „Hamilton ohne Glanz zum 5. WM-Titel.“

GROßBRITANNIEN:

„Independent“: „Lewis Hamilton hat sein Erbe zementiert, das der Zeit standhalten wird.“

„Mirror“: „Lewis Hamilton hat seinen Namen in Mexiko in die Geschichtsbücher mit seinem fünften WM-Titel eingetragen.“

„The Guardian“: „Wir, wie er (Hamilton), sollten uns an seinen Leistungen erfreuen. Wenn die Geschichte des Motorsports von den Fahrern bestimmt wird, muss dies sicherlich jetzt als die Hamilton-Ära betrachtet werden.“

„The Telegraph“: „Es ist getan. Lewis Hamilton zählt nun so wie auch Juan Manuel Fangio und Michael Schumacher zu den einzigen F1-Fahrern, die fünf oder mehr Weltfahrertitel gewonnen haben. Der vierte Platz in Mexiko-Stadt reichte aus.“

SPANIEN:

„Marca“: „Jetzt hat er nur Michael Schumacher und seine sieben Kronen vor sich. Ein Ziel für die nächsten beiden Jahre.“

„AS“: „Er stieg auf seinen kostbaren Mercedes, riss die Arme in den Himmel und hörte den spektakulärsten Lärm des Planeten: Lewis Hamilton im Baseball-Stadion Foro Sol an einem der wichtigsten Tage seines Lebens.“

FRANKREICH:

„L‘Equipe“: „Wie in der vergangenen Saison reiste Lewis Hamilton in Mexiko an mit der Chance, die WM zu gewinnen. Wie in der vergangenen Saison hoffte er, es mit Bravour zu schaffen, mit einem Sieg. Aber wie in der vergangenen Saison musste er sich mit einem Ehrenplatz zufriedengeben, am Sonntag war es der vierte, um seiner Bilanz einen weiteren WM-Titel hinzuzufügen und mit den fünf WM-Erfolgen des Argentiniers Juan-Manuel Fangio gleichzuziehen.“

ARGENTINIEN:

„La Nacion“: „Hamilton trifft den argentinischen Stolz. Er wird Champion in Mexiko und zieht mit Fangio gleich. Popstar, Schauspieler und fünfmaliger Weltmeister: Multitalent Lewis Hamilton auf dem Weg zu Michael Schumacher.“