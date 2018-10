25 Tauben im Kofferraum - Tiertransport im Burgenland gestoppt

Kittsee (APA) - Die Polizei hat am Sonntag auf der Nordostautobahn A6 bei Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) einen illegalen Tiertransport gestoppt. Bei der Kontrolle eines Kleinwagens mit Wiener Kennzeichen entdeckten Beamte im Kofferraum 25 Tauben sowie einen Spitz-Welpen. Die Tiere waren in einem Katzenkorb und in zwei Kartons transportiert worden, berichtete die Polizei heute, Montag.

Der Besitzer, ein 40-Jähriger aus Niederösterreich, gab an, dass er die Tauben und den Welpen auf einem Vogelmarkt in Nitra (Slowakei) erworben habe. Laut Amtstierärztin befanden sich die Tiere zwar in einem guten Zustand, allerdings fehlten für den Transport diverse Bescheinigungen. Dem Mann wurde daher die Weiterfahrt nach Österreich untersagt. Er musste in die Slowakei zurückkehren und wurde angezeigt.