Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis mit tieferen Notierungen

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat sich am Montagvormittag mit tieferen Notierungen gezeigt. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 77,03 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Freitag notierte der Brent-Future zuletzt bei 77,62 Dollar.

Zur Begründung der Abschläge zum Wochenstart verwiesen Marktteilnehmer vor allem auf die jüngsten Aussagen des russischen Energieministers Alexander Nowak. Dieser hatte am Wochenende gesagt, dass er keine Spielräume für eine Reduzierung der Fördermenge in Russland sehe. Nowak sprach in dem Zusammenhang von Risiken eines Defizits beim Ölangebot auf dem Weltmarkt. Zudem betonte Nowak, dass die Fördermenge des Landes weiter auf dem aktuell hohen Niveau gehalten werde, oder auch weiter steigen könnte.

Mögliche Lieferengpässe könnten die kommende Woche wieder in Kraft tretenden strikten US-Sanktionen gegen iranische Ölexporte auslösen. Im Vergleich zu den hohen iranischen Exporten im Frühjahr könnten dem Markt dadurch insgesamt mehr als 1,5 Mio. Barrel pro Tag entzogen werden, schreiben die Analysten der Commerzbank. „Die Liefersituation dürfte sich also kurzfristig eher weiter anspannen, wobei es auf die Bereitschaft der OPEC ankommt, die fehlenden Barrel zu ersetzen“, erklären die Experten.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Freitag auf 75,71 Dollar pro Barrel gestiegen. Am Donnerstag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 75,33 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich mit leichten Abschlägen. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.228,62 Dollar (nach 1.232,83 Dollar am Freitag) gehandelt.