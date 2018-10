Filmmonat November: Berg, Mountain und die Jugend

Wien (APA) - Auch wenn die Viennale am 8. November endet, steht das Rad des Filmzirkus nicht still. Vor allem zwei Themen dominieren dabei das Festivalschaffen: der Berg und der Nachwuchs.

CROSSROADS in Graz (31. Oktober bis 11. November): Das Crossroads Festival lädt auch 2018 ins Forum Stadtpark in Graz zur filmischen Auseinandersetzung mit Herausforderungen, denen sich soziale und umweltpolitische Initiativen und Bewegungen tagtäglich stellen. Unter den diesjährigen Themenschwerpunkten: Refugee Realities (1. November), Zukunftsfähige Landwirtschaft (5. November) und Feminism in Action (9. November). Den Auftakt bildet die US-Produktion „Earthrise“.

FREERIDE FILMFESTIVAL TOUR (8. bis 20. November): Der Winter naht - zumindest im Kino: Bereits zum neunten Mal tourt das Freeride Filmfestival mit einer Auswahl aus Kurzfilmen rund um die Ski- und Snowboardszene durch Österreich, Deutschland und die Schweiz. Der Startschuss fällt am 8. November im Innsbrucker Metropol Kino. Den Schwerpunkt bilden dieses Jahr Filmprojekte von fünf Freeride-Weltmeisterinnen. Nach Zwischenstationen im deutschsprachigen Ausland, geht es auf die Zielgerade am 15. November im Wiener Gartenbaukino. Dieses Jahr wieder mit dabei: Die nachgelieferten Specials in Salzburg, Villach, Dornbirn und Graz am 18., 19. und 20. November.

LUX-FILMTAG im Metro Kinokulturhaus (9. November): Kulturelle Vielfalt und europäische Identität stehen auch heuer wieder im Zentrum des Lux-Filmpreises, den das Europäische Parlament seit 2007 vergibt. Im Rahmen der sogennanten Lux-Filmtage sind auch dieses Mal die Finalisten in ganz Europa zu sehen. In Österreich können die Filme zum siebenten Mal durch eine Kooperation vom Metro Kinokulturhaus und der Viennale bei freiem Eintritt betrachtet werden. Zu sehen sind das Segeldrama „Styx“ des Österreichers Wolfgang Fischer, der serbische Dokumentarfilm „The Other Side of Everything“ und der Thriller „Woman at War“ des isländischen Regisseurs Benedikt Erlingsson. Der Sieger wird von Europaabgeordneten gewählt und am 14. November im Europäischen Parlament in Straßburg verkündet.

66.000 im Metro Kinokulturhaus (9. und 11. November): Anlässlich des 80. Jahrestages der November-Pogrome laden das Filmarchiv Austria und das Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust Studien am 9. November ins Metro Kinokulturhaus zur Premiere der Kurzdokumentation „Schreiben gegen das Vergessen“ von Margarete Rabow. Zu sehen ist für die Zuschauer die Realisierung eines einzigartigen Projektes, das im Sommer 2018 stattfand: Über 600 Menschen schreiben acht Tage lang die Namen von ermordeten österreichischen Juden und Jüdinnen auf den Asphalt der Prater Hauptallee. Besonders berührend: Auch Angehörige der Holocaust-Opfer beteiligen sich an der Aktion. Im Anschluss an den Film zeigt das Filmarchiv Austria „Stadt ohne Juden“ aus dem Jahr 1924. Am 11. November ist das Doppelprogramm nochmals zu sehen. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

ZEITENWENDE 1918 im Metro Kinokulturhaus (10. November bis 6. Dezember): Von 10. November bis 6. Dezember widmet sich das Metro Kinokulturhaus im Rahmen einer Retrospektive der umstürzlerischen Zeit der Nachfolgestaaten der Habsburger Monarchie um 1918. In Form historischer Bilddokumente begibt man sich auf Spurensuche nach längst vergangenen Tagen. Gastbeiträge aus den Filmarchiven Prags, Belgrads und Skopjes werden neben Werken geschichtsträchtiger Filmpioniere zu sehen sein. Offiziell eröffnet wird am 15. November mit Wolfgang Liebeneiners Sci-Fi-Satire „1. April 2000“.

MITTELERIKANISCHES FILMFESTIVAL in Wien (18. bis 24. November): Zu seiner mittlerweile schon zehnten Ausgabe lädt heuer das mittelamerikanische Filmfestival in Wien. Im Metro Kinokulturhaus strömt zumindest von der Leinwand karibische Wärme, wenn es Dokumentar- und Spielfilme aus Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Panama und nicht zuletzt dem heurigen Gastland Brasilien zu gibt. Und die Publikumspreise vergibt man wieder im Fania Live am Yppenplatz - inklusive lateinamerikanisch angehauchter Abschlussparty.

INTERNATIONALES KINDERFILMFESTIVAL in Wien (17. bis 25. November): Wiens internationales Kinderfilmfestival kommt langsam auch schon in ein gestandenes Alter. Bereits zum 30. Mal lädt man für eine gute Woche zu den schönsten Filmen für junges Publikum. Mit dem Eröffnungsfilm „Die 3 Posträuber“ ehrt man im Gartenbaukino die jüngst verstorbene Kinderbuchlegende Christine Nöstlinger, wobei Regisseur Andreas Prochaska als Stargast angesagt ist. In den Tagen danach entführen Spiel- und Animationsfilme in 13 Länder. Und natürlich darf das kleine oder das begleitende große Publikum auch wieder über den Publikumspreis abstimmen, wobei auch die Kinderjury zur Tat schreitet. Schauplätze sind das Wiener Cine Center, das Cinemagic und das Votivkino.

MOUNTAINFILM INTERNATIONAL FILMFESTIVAL in Graz (13. bis 17. November): An fünf Tagen zur Monatsmitte stehen beim heurigen Mountainfilm Festival in Graz wieder Grenzgänge und der Kampf des Menschen gegen und mit der Natur am Programm. Bei der 32. Ausgabe sind 104 Filme in vier Kategorien im Schubertkino und im Congress zu sehen. Das Spektrum erstreckt sich dabei von einem Spezialprogramm zu 40 Jahren österreichische Erstbesteigung des Mount Everest bist zu Dokumentararbeiten über die Rückkehr der wilden Prädatoren nach Zentraleuropa. Als Gast ist der in Szenekreisen legendäre Alexander Huber von den „Huberbuam“ geladen. Den besten Film erwartet wieder der mit 5.000 Euro dotierte „Grand Prix Graz“.

BERGFILMFESTIVAL in Salzburg (14. bis 25. November): Das Bergfilmfestival in Salzburg gehört im November neben den Kollegen vom Mountainfilm Festival in Graz oder den Freeride-Tourern schon traditionell zum alpinaffinen Filmnovember. Zum 25. Mal lädt das Salzburger Das Kino zum Abenteuer Berg - wenn man ein breites Verständnis von Berg zugrundelegt. So spannt sich der Bogen der 23 Werke über die verschiedensten Landschaften, zeigt Weltklassekletterer mit Schwächen und Radamateure, die mit Leidenschaft an ihre Grenzen gehen, wobei man mit Vorträgen und Präsentationen auch wieder Stars der Kletterszene an der Salzach begrüßen kann - darunter Thomas Huber von den „Huberbuam“.

YOUKI JUGEND MEDIEN FESTIVAL Wels (20. bis 24. November): Nachwuchsstoff bietet auch heuer wieder in großer Auswahl das Jugend Medien Festival Youki im oberösterreichischen Wels. Der Herzstück ist auch 2018 wieder der Internationale Filmwettbewerb, bei dem 80 Kurzfilme junger Regisseure im Rennen sind, die das 25. Lebensjahr noch nicht überschritten haben. Die Filmemacher stehen auch für Fragen und Antworten zur Verfügung, wobei Workshops zur Vertiefung des Rüstzeugs und weitere Veranstaltungen das Rahmenprogramm ergänzen. Und selbstredend dürfen auch 2018 die Konzerte und Partys nicht fehlen.

PARTLY TRUTH PARTLY FICTION im Filmmuseum (22. bis 26. November): Die Medienwerkstatt Wien ist seit vier Jahrzehnten eine der Schaltstellen im heimischen Medienbetrieb - als Kollektiv geführt und verlässlicher Anker für unabhängige Produktionen. Das Filmmuseum richtet nun zum 40. Geburtstag der Institution gleichsam das Fest aus und zeigt einen Querschnitt durch das entstandene Oeuvre - von „Küchengespräche mit Rebellinnen“ aus 1984 bis zur Premiere von Manfred Neuwirths Dokumentaressay „Snow/Schnee“. Die historischen Videos werden dabei in digitalen, größtenteils restaurierten Versionen gezeigt.

WERKSCHAU FILMAKADEMIE Wien (27. und 29. November): Bereits zum vierten Mal wird das Schaffen der künftigen filmischen Elite heuer von der Filmakademie Wien an erstmals drei Tagen ins Schaufenster gestellt. Gezeigt wird das aktuelle Schaffen der Studierenden, die auch als Gesprächspartner für ein interessiertes Publikum zur Verfügung stehen. Am Eröffnungsabend am 27. November im Gartenbaukino gibt es den Kurzfilm „Am Himmel“ von Magdalena Chmielewska, „100 EUR“ von Aleksey Lapin sowie eine Preview von „Musik und Demokratie“ von Albert Meisl. Die folgenden Programme haben dann im Stadtkino im Künstlerhaus ihren Platz. Im Anschluss an die Filmvorführungen und Gespräche treten die Studierenden dann ans DJ-Pult.

(S E R V I C E - www.filmmuseum.at, www.luxprize.eu, www.freeride-filmfestival.com ; www.filmakademie.wien/de/, www.youki.at, www.mountainfilm.com, www.daskino.at, www.kinderfilmfestival.at, www.filmarchiv.at)