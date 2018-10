Arbeitskräftenachfrage in Deutschland bleibt auf hohem Niveau

Nürnberg (APA/dpa) - In deutschen Betrieben ist die Zahl der offenen Stellen weiterhin so hoch wie selten zuvor. Im Oktober habe sich die Nachfrage nach Arbeitskräften auf einem sehr hohen Niveau eingependelt, berichtete die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Montag in Nürnberg und verwies auf den monatlich ermittelten Stellenindex BA-X.

Hauptgrund für die hohe Arbeitskräftenachfrage ist laut BA die gute Konjunktur. Vermehrte Jobwechsel erhöhten die Zahl neu zu besetzender Stellen zusätzlich.

Der Stellenindex gab im Vergleich zum September zwar leicht nach - um vier Punkte auf 252 Punkte. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnete die Agentur jedoch sechs Punkte Anstieg. Im Dezember 2017 war der Index erstmals über die 250-Punkte-Rekordmarke geklettert und hatte seither stets über diesem Wert gelegen.

Besonders stark zugenommen habe die Nachfrage nach Arbeitskräften bei Unternehmen der Informations- und Kommunikationstechnik sowie im Handel. Mehr zu besetzende Stellen gab es demnach auch im Verarbeitenden Gewerbe und beim Bau. Dagegen ging die Nachfrage in der Lagerlogistik zurück. Die absolute Zahl der offenen Stellen will die Bundesagentur mit den Oktober-Arbeitslosenzahlen am Dienstag veröffentlichen.