Bon Jovi kommen 2019 für zwei Open-Air-Konzerte nach Österreich

Wien (APA) - Ihre Tour heißt zwar „This House Is Not For Sale“, die Tickets werden aber wohl dennoch reißenden Absatz finden: Die US-Rockband Bon Jovi kommt 2019 für eine ausgedehnte Tour nach Europa und macht dabei zwei Mal Station in Österreich. Am 17. Juli wird das Wiener Ernst-Happel-Stadion bespielt, zwei Tage später das Wörthersee-Stadion in Klagenfurt. Der Vorverkauf für die Konzerte startet am Freitag.

