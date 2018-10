SP-NÖ-Reform: Diskussionsprozess über Statuten startet im November

St. Pölten (APA) - Die SPÖ Niederösterreich befindet sich in der Umsetzung ihrer Reform - betroffen sind Statut, Personal und Inhalt. Der Diskussionsprozess über die Landesstatuten beginnt am 19. November und soll einen Monat vor dem Antragsparteitag am 16. März 2019 abgeschlossen sein, sagte Landesparteichef Franz Schnabl am Montag vor Journalisten. Als Ziel für die Gemeinderatswahlen 2020 nannte er ein Plus.

Bei niederösterreichischen Landeslisten für Nationalrats- und Landtagswahlen soll künftig eine Zwei-Drittel-Mehrheit für ein neuerliches Antreten nach zehn Jahren oder zwei Perioden in einer Funktion notwendig sein. Ob eine Änderung auch auf Bezirksebene kommt, soll der Diskussionsprozess vor dem Antragsparteitag am 16. März in St. Pölten zeigen. Bei der Frage der Mitgliederabstimmung über Koalitionen habe man auf Bundesebene „einen guten Kompromiss gefunden“, so Schnabl. Dieser Punkt werde wie im Bundesstatut abgebildet.

In puncto Personal „drehen wir an mehreren Schrauben“, sagte der Landesparteivorsitzende. Um vor allem für junge Menschen ein Engagement in der SPÖ in Niederösterreich attraktiv zu machen, wird die Akademie neu organisiert und um Inhalte wie Organisations- und Personalentwicklung ergänzt. Auf organisatorischer Ebene wurde das Präsidium des Landesparteivorstandes verkleinert. Gemeinsam mit den Bezirksparteivorsitzenden sollen die Mitglieder einen Themenbeirat bilden. Weiters wurden Personalveränderungen in einigen Bezirken in Angriff genommen. Neben Wiener Neustadt wird das Team beispielsweise auch in Stockerau (Bezirk Korneuburg) umgebaut: Gabriele Frithum soll im Dezember zur neuen Bürgermeisterin der Weinviertler Stadtgemeinde gewählt werden und Helmut Laab nachfolgen. Nach Veränderungen von Personal, Organisation und Statuten sollen auf Landesebene Vision und Leitbild entwickelt werden.

Die SPÖ wird bei den für Anfang 2020 geplanten Kommunalwahlen - im Gegensatz zu 2015 - in allen Gemeinden antreten, kündigte Schnabl an. Vor drei Jahren erreichten die Sozialdemokraten beim Urnengang in 570 der 573 Gemeinden ein kumuliertes Ergebnis von rund 31 Prozent landesweit. Das Ziele für 2020 gehe in Richtung 35 Prozent, sagte der Landesparteichef: „Ich halte eine Verbesserung für möglich und notwendig.“ Derzeit hält die SPÖ 126 Bürgermeister in Niederösterreich.

