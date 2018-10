Bestohlener erkannte seine Jacke wieder - Einbrecher in Wien gefasst

Wien (APA) - Noch während die Polizei nach einem Einbruch in ein Wiener Lokal mit der Aufnahme des Sachverhalts beschäftigt war, haben Mitarbeiter am späten Sonntagabend die Täter entdeckt. Einer von ihnen trug nämlich in unmittelbarer Nähe des Speiselokals die kurz zuvor erbeutete Jacke eines Mitarbeiters. Für den Einbrecher und seinen Komplizen klickten in kurzem zeitlichen Abstand die Handschellen.

Die Täter im Alter von 21 und 34 Jahren hatten es auf den Inhalt von Spinden abgesehen, die sich im Keller des Lokals im Bezirk Mariahilf befinden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Einbruch wurde nach Dienstschluss entdeckt, die Täter kurz danach im Esterhazypark. Einer wurde umgehend festgenommen, der zweite flüchtete zunächst, kehrte aber bald in den Park zurück und wurde ebenfalls geschnappt. Das Diebesgut - überwiegend Bekleidung - wurde sichergestellt.