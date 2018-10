Toto: Vierfach-Jackpot mit rund 215.000 Euro wartet

Wien (APA) - Auch in der Toto Runde 43B ist es erneut keinem Spielteilnehmer gelungen, einen Dreizehner zu tippen. Damit geht es in der Runde 44A, deren Annahmeschluss am (morgigen) Dienstag um 17.50 Uhr ist, um einen Vierfachjackpot. Im Dreizehner-Gewinntopf werden dann rund 215.000 Euro liegen. Auch im Zwölfer und in den ersten beiden Rängen der Torwette heißt es Jackpot.

~ Gewinnermittlung der Toto Runde 43B (ohne Gewähr): Kein Dreizehner - im Topf bleiben 197.571,11 Euro Kein Zwölfer - Jackpot zu 11.839,59

10 Elfer zu je 263,10

101 Zehner zu je 52,00

307 5er Bonus zu je 7,10

Torwette: 1. Rang: Kein Gewinn - Jackpot zu 39.744,00 2. Rang: Kein Gewinn - Jackpot zu 1.502,88 3. Rang: 21 Gewinne zu je 49,10 Hattrick: Jackpot zu 110.305,77 ~