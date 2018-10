Berlin (APA/AFP/Reuters/dpa) - Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel will nach der laufenden Wahlperiode auch das Kanzleramt abgeben. In der Sitzung des CDU-Bundesvorstands sagte Merkel, dies sei ihre letzte Amtszeit, wie Nachrichtenagenturen am Montag aus Teilnehmerkreisen erfuhren.

Demnach will Merkel im Anschluss auch keinen Posten in Brüssel übernehmen. Auch Bundestagsabgeordnete will sie nicht wieder werden. Die Legislaturperiode dauert regulär noch bis zum Herbst 2021.