Zwei Donaufähren in Niederösterreich vor Winterpause

Korneuburg/Weißenkirchen (APA) - Zwei Donaufähren in Niederösterreich gehen diese Woche in ihre traditionelle Winterpause. Auf der Verbindung Weißenkirchen - St. Lorenz in der Wachau ist der Mittwoch der letzte Betriebstag für diese Saison, zwischen Klosterneuburg und Korneuburg der Freitag, berichtete der ÖTC am Montag in einer Aussendung.

Ganzjährig unterwegs ist die Fähre Spitz - Arnsdorf in der Wachau, von 1. November bis Ende März allerdings nur an Werktagen von 6.15 bis 11.15 Uhr und von 15.30 bis 18.00 Uhr. Bei extremer Witterung, wie etwa Hoch- oder Niederwasser, kann der Betrieb vorübergehend eingestellt werden.