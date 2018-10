Wiener Rentenmarkt am Vormittag etwas schwächer

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat heute, Montag, am späten Vormittag leicht nachgegeben. Nicht nur bei den Referenzanleihen der Republik Österreich setzte es Verluste, sondern auch im europäischen Vergleich tendierten vergleichsweise sichere Staatspapiere mit Abschlägen.

Dass die Ratingagentur S&P am Freitagabend ihre Kreditwürdigkeitseinschätzung für das angeschlagene Euroland Italien vorerst beibehielt, gab den italienischen Börsenwerten am Montag in Mailand klar Auftrieb. Bei den Fixverzinslichen sorgte das für eine um 14 Prozentpunkte niedrigere Umlaufrendite bei der richtungsweisenden 10-jährigen-Staatsanleihe des Eurolandes.

Bei den Konjunkturdaten zeichnet sich unterdessen ein ruhiger Wochenstart ab. Es stehen keine marktbewegenden Veröffentlichungen auf der Agenda.

Heute um 11:30 Uhr notierte der marktbestimmende Dezember-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 160,18 um 46 Ticks unter dem letzten Settlement von 160,64. Das bisherige Tageshoch lag bei 160,79, das Tagestief bei 160,14. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 65 Basispunkte. Der Handel verläuft bei durchschnittlichem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 269.699 Dezember-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,42 (zuletzt: 1,41) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,61 (0,63) Prozent, die fünfjährige mit -0,06 (-0,05) Prozent und die zweijährige lag bei -0,57 (-0,57) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 40 (zuletzt: 40) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 29 (30) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 22 (22) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 16 (16) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 101,95 102,35 1,42 40 102,13 Bund 28/01 10 0,75 101,21 101,29 0,61 29 101,15 Bund 23/03 5 0,00 100,26 100,46 -0,06 22 100,38 Bund 20/01 2 3,90 107,66 107,76 -0,57 16 107,8 ~