Pflege: AK fordert bei 24-h-Betreuung mehr Transparenz und Fairness

Wien (APA) - Die Arbeiterkammer (AK) hat am Montag mehr Transparenz und „faire Bedingungen“ bei der 24-Stunden-Betreuung von Pflegebedürftigen eingefordert. Es mangle an Klarheit über Leistung und Preise bei den Verträgen mit den Vermittlungsagenturen, an Qualität bei der Ausbildung der Betreuungskräfte sowie an fairen Bedingungen für ebendiese. Die Politik müsse auch mehr Geld in die Hand nehmen.

Die Legalisierung der bis dahin illegalen Praxis der Rund-um-die-Uhr-Betreuung durch Personenbetreuer in den eigenen vier Wänden im Jahr 2007 sei ein „wichtiger und richtiger“ Schritt gewesen , sagte AK-Präsidentin Renate Anderl bei einer Pressekonferenz am Montag. Nach mehr als zehn Jahren Praxis habe sich aber gezeigt, dass es in diesem Bereich an Fairness, Transparenz und Qualität nach wie vor mangele.

Kritisiert werden von der AK unter anderem Missstände bei Vermittlungsagenturen (von Personenbetreuerinnen), von denen derzeit (Stand April) 612 bei der Wirtschaftskammer gemeldet sind: Die Erfahrung von AK und der für Ein-Personen-Unternehmen zuständige Gewerkschaftsinitiative vidaflex sei, dass viele Agenturen intransparent und zum Nachteil von Kunden und auch den vermittelten Personenbetreuerinnen agierten. Oft würden Personenbetreuerinnen etwa aufgrund fehlender Sprachkenntnisse etwa nicht einmal wissen, dass sie nicht bei der Agentur angestellt, sondern selbstständig tätig sind.

Die beanstandenden Mängel untermauert eine aktuelle Erhebung des Vereins für Konsumentenschutz (VKI). Ulrike Docekal vom VKI sagte, der aktuelle Test habe gezeigt, dass sich die Agenturen „nicht gerne in die Karten schauen“ lassen, Informationen würden nur sehr zögerlich herausgegeben, Preis und Leistungen oft „verschleiert“. Webseiten enthalten laut dem VKI-Test nur teilweise Preisinformationen und seien oft verwirrend gestaltet. Nur elf der 26 getesteten Agenturen haben die Fragebogen des VKI freiwillig ausgefüllt und auch Verträge geschickt.

Sehr kritisch sieht der VKI sogenannte „Inkassovollmachten“ bei den Verträgen: Dabei kassieren die Agenturen für die formal selbstständigen Betreuerinnen den Werklohn von den Pflegebedürftigen ein. „Ich gebe dabei als Kunde die Kontrolle aus der Hand, kann nicht genau überwachen, was die Betreuerin bekommt“, so Docekal. So gebe es etwa Fälle, in denen Agenturen nachträglich Gebühren abziehen, ohne dass diese im Vertrag stehen und ohne dass die Familie der pflegebedürftigen Person weiß, dass die Agentur hier noch Geld einbehält.

Ebenfalls problematisch seien Konkurrenzverbote in den Verträgen: Teilweise seien hohe Vertragsstrafen vorgesehen, wenn man den Vertrag mit der Agentur kündigt und beispielsweise die Betreuerin privat beschäftigt, die Strafen würden bis zu 10.000 Euro gehen, so Docekal.

Die AK verlangt nun gemeinsam mit der Dienstleistungsgewerkschaft vida sowie vidaflex einen verbindlichen gesetzlichen Rahmen, der etwa die Offenlegung von Verträgen und Leistungsbedingungen vorschreibt. Darüber hinaus soll es zu einem Verbot der von Docekal angesprochenen „Knebelungsverträgen“ bzw. Strafzahlungen kommen. Auch der in Verträgen festgeschrieben Zwang zur Benutzung bestimmter Transportmittel der aus dem Ausland monatlich oder im Zwei-Wochen-Rhythmus einpendelnden Personenbetreuerinnen soll verboten werden.

Weiters wollen AK und Gewerkschaft eine Qualitätsverbesserung: Vidaflex-Vorstandstmitglied Franz Binderlehner fordert, dass die Personenbetreuung künftig kein freies Gewerbe mehr sein dürfe - zum Schutz der Personenbetreuerinnen selbst wie auch der Kunden. Die in dem Bereich Tätigen sollten mindestens die Qualifikation einer Heimhilfe haben, das bedeute eine Ausbildung im Ausmaß von 300 Stunden (die auch in der Heimat der Personenbetreuerinnen) erledigt werden könnte.

Für gewisse Krankheitsbilder müsse „ein gewisses Grund-Know-How vorhanden sein“, außerdem solle eine umfassende Erste-Hilfe-Ausbildung Pflicht werden. Auch mindestens 40 Stunden Praktikum in einer stationären Einrichtung sowie ein 24-Stunden-Praktikum bei einer mobilen Einrichtung in Österreich sollte vorgeschrieben werden, damit die Personenbetreuerinnen überhaupt wissen, wo sie sich im Fall des Falles zusätzliche Hilfe holen können.

Gefordert wird auch eine regelmäßige Überprüfung der betroffenen Wohnung des Betreuungs-Bedürftigen, um eine ordentliche Wohnsituation der dort tätigen 24-Stunden-Betreuer sicherzustellen (u.a. eigenes Zimmer). Auch müsse es vierteljährlich zu einer Pflegevisite durch eine Pflegefachkraft kommen, so Binderlehner. Ebenso gefordert wird seitens AK und Gewerkschaft eine Mindest-Sprachkompetenz der Betreuungskraft auf Level B2.

Dass das alles Geld kostet, ist Binderlehner klar. „Das heißt aber nicht, dass es für Familien mehr kostet“, fordert er mehr Leistungen vom Staat. Denn bereits jetzt müssten Familien (zusätzlich zu Pflegegeld, 24-h-Förderung und Pension der Betroffenen) im Schnitt 1.500 bis 2.000 Euro für eine 24-h-Betreuung aufwenden (bei Pflegestufe 3), rechnete die Arbeiterkammer vor. Davon müssten u.a. auch Agenturgebühren und die Sozialversicherung der Personenbetreuerinnen bezahlt werden. Diesen bleibt im Schnitt laut Arbeiterkammer ein Netto-Verdienst von rund 1.200 Euro für einen „Turnus“ (ein Monat).

Binderlehner fordert daher eine Wertanpassung der Geldleistungen: „Das Pflegegeld ist seit Jahren nicht valorisiert, hat ein Viertel bis Drittel Kaufkraft eingebüßt“. Auch die Förderung der 24-Stunden-Pflege wurde seit der Einführung 2007 nicht valorisiert, alleine diese müsste um 140 Euro angehoben werden, so die AK. Eine alternde Gesellschaft werde es „nicht zum Nulltarif“ geben, sagte Binderlehner. Es gehe auch um die Frage der Menschenwürde der Betreuungskräfte. „Oder man will eine Art rechtloses Haussklaventum etablieren, nur weil es billig ist“, malte er düstere Bilder.

In Österreich gab es laut AK zuletzt rund 64.000 aktive Gewerbeberechtigungen für das Gewerbe der Personenbetreuung. Mehr als 24.000 in dem Bereich Tätige kommen aus der Slowakei, mehr als 27.600 aus Rumänien.

