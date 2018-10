Unwetter - Auch Slowenien wappnet sich für mögliches Drau-Hochwasser

Ljubljana (APA) - Sechs Jahre nach einem verheerenden Hochwasser bereitet sich Slowenien auf mögliche Überschwemmungen entlang der Drau vor. „Angesichts der starken Niederschläge in Kärnten und Warnungen von österreichischen Behörden wird in der Nacht auf Dienstag mit einem starkem Anstieg der Durchflussmengen gerechnet“, sagte Janez Polajnar von der slowenischen Umweltbehörde ARSO am Montag vor Journalisten.

Nach den jüngsten Berichten aus Österreich werde in der Nacht auf Dienstag an der slowenischen Grenze mit Durchflussmengen von 1.700 Kubikmeter pro Sekunde gerechnet, erläuterte Polajnar. Noch besorgniserregender sind die Prognosen für Dienstagnachmittag: Dann wird in Dravograd ein Durchfluss von 1.900 bis 2.100 Kubikmeter erwartet.

„Das sind große Wassermengen“, sagte Polajnar. Nach slowenischen Messungen wäre das die zweithöchste Durchflussmenge in den vergangenen 90 Jahren. „Wenn es dazu kommt, könnten nach jetzigen Einschätzungen etwa 107 Objekte rund um Maribor und Ptuj gefährdet sein“, sagte er.

Der Katastrophenschutz in den betroffenen Gemeinden wappnet sich laut Medienberichten bereits für Überflutungen. In Maribor warnten die Behörden vor einem hohen Pegelstand der Drau, Sorgen bereitete der Staudamm in Melje, einem Stadtteil von Maribor, berichtete die Nachrichtenagentur STA. Im unteren Flusslauf der Drau, flussabwärts vom Staudamm in Markovci bei Ptuj, rechnete die Umweltbehörde mit Überschwemmungen bereits am Montagabend und in der Nacht auf Dienstag.

Auch in den Gemeinden Dravograd und Vuzenica, wo die Drau von Österreich nach Slowenien fließt, ist der Katastrophenschutz in Bereitschaft, Sandsäcke werden bereitgestellt. „Wir sind vorbereitet. Ich hoffe aber, dass sich das Szenario aus 2012 nicht wiederholt“, sagte der Leiter des regionalen Katastrophenschutzbehörde, Alan Matijevic, zur STA. Bei den Überschwemmungen vor sechs Jahren waren die beiden Gemeinden stark betroffen.

Laut Daten der Umweltbehörde lag der Durchfluss der Drau an der Grenze zu Österreich am Montagvormittag bei 1.100 Kubikmeter pro Sekunde, im Lauf des Tages sollte er laut Prognosen auf rund 1.350 Kubikmeter steigen.