Bahn-KV - Fachverband kritisiert „Blockade-Haltung“ der Gewerkschaft

Wien (APA) - Der Streit um den Bahn-Kollektivvertrag geht weiter: Der Obmann des Fachverbandes Schienenbahnen in der Wirtschaftskammer Österreich, Thomas Scheiber, zeigt sich verwundert über die Reaktion der Gewerkschaft auf den Vorschlag der Arbeitgeber, die Gehälter freiwillig vorweg um 3 Prozent zu erhöhen. Er ortet eine „Blockade-Haltung“ der Gewerkschaft.

Bei den laufenden KV-Verhandlungen sei „aufgrund der überbordenden Forderungen der Gewerkschaft“ noch keine Einigung in Sicht ist. „Unsere Intention ist es, dass die rund 45.000 Beschäftigten in den heimischen Eisenbahnunternehmen garantiert noch vor Weihnachten ein Gehaltsplus am Lohnzettel haben“, so Scheiber.

Die Empfehlung des Fachverbands an die Mitgliedsunternehmen im Bahnsektor lautet, ab 1. Oktober die Gehälter um 3 Prozent für ein Jahr „freiwillig“ zu erhöhen. Stichtag für den KV war Ende Juni, Juli bis September bleiben damit bisher ohne Erhöhung.

Scheiber appelliert an die Gewerkschaft, beim nächsten Verhandlungstermin am 21. November gemeinsam Lösungen zu finden. Man wolle rasch zu einem Abschluss kommen.

