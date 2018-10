Kramp-Karrenbauer kündigt Kandidatur für CDU-Vorsitz an - Kreise

Berlin (APA/AFP/Reuters/dpa) - Die deutsche CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer will für die Nachfolge von Angela Merkel als Parteivorsitzende kandidieren. Das kündigte Kramp-Karrenbauer in einer Sitzung des CDU-Bundesvorstandes an, wie Nachrichtenagenturen am Montag von Teilnehmern erfuhren.

Die Wahl findet auf dem CDU-Parteitag im Dezember statt. Zuvor hatte bereits der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz seine eigene Kandidatur ins Spiel gebracht. Der einstige Rivale Merkels hatte sich in den vergangenen Jahren aus der aktiven Politik zurückgezogen.