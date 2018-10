Unwetter - Sturmwarnung für den Süden Salzburgs

Salzburg (APA) - In der Nacht auf Dienstag soll ein orkanartiger Föhnsturm Salzburg erreichen. Laut Experten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZG) sind dabei Windböen von bis zu 130 km/h möglich. Der Höhepunkt des Sturms wird zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr erwartet. Betroffen dürften vor allem die Gebirgstäler im Süden des Bundeslandes zwischen Krimml (Pinzgau) und Hüttschlag (Pongau) sein.

Wie das Landesmedienzentrum am Montag mitteilte, ist erst in den Morgenstunden des Dienstags mit einer Entspannung der Situation zu rechnen. Der Katastrophenschutz empfahl Bewohnern in den betroffenen Gebieten heute, etwa lose Gegenstände wegzuräumen oder zu befestigen, Fahrzeuge nach Möglichkeit in die Garagen zu stellen und sich nicht im Freien aufzuhalten - auch nicht für Reparaturen oder die Beseitigung von Sturmschäden.

Während der Niederschlag in den vergangenen Tagen kein großes Problem im Bundesland darstellte, werden für die Abendstunden vor allem im Lungau und im Oberpinzgau heftige Regenfälle und damit Pegelstände über der Warngrenze erwartet. Aus derzeitiger Sicht sei aber mit keiner akuten Gefährdung zu rechnen.

Die Salzburg AG senkt im Staubereich der Salzachkraftwerke im Pongau sicherheitshalber den Wasserpegel ab, um eine problemlosen Durchfluss gewährleisten zu können. Wie viel Wasser die Salzburger Flüsse in den kommenden Stunden ableiten müssen, hängt auch davon ab, wie weit es herunterschneit. Die Schneefallgrenze bleibt aber großräumig über 2.000 Meter.