16-jähriger Pkw-Lenker fuhr vor Polizei im Bezirk Krems-Land davon

Gedersdorf (APA) - Ein 16-jähriger Pkw-Lenker hat sich in seinem Heimatbezirk Krems-Land eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Jugendliche hatte sich mit seinem 15-jährigen Beifahrer zwei Mal der Anhaltung durch die Exekutive widersetzt. Erst nachdem er in Gedersdorf mit dem entgegenkommenden Auto einer 38-Jährigen kollidiert war, wurde der 16-Jährige gestoppt, berichtete die Polizei am Montag.

Erstmals aufgehalten hatten Polizisten den Lenker, der keinen Führerschein besitzt, am Donnerstagabend in Langenlois. Der 16-Jährige fuhr in Richtung Krems davon und entzog sich in der Folge in Hadersdorf erneut einer Anhaltung. Von einer Polizeistreife mit Blaulicht und Folgetonhorn verfolgt, prallte der Lenker in Gedersdorf gegen das Auto einer 38-Jährigen. Im Anschluss setzt der Jugendliche seine Tour fort, und wurde laut Angaben der Exekutive erst kurz darauf durch mehrere Polizeistreifen gestoppt.

Die 38-jährige Pkw-Lenkerin wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt und ins Landesklinikum Krems gebracht. Der 16-Jährige blieb wie sein Beifahrer ohne Blessuren. An beiden Autos entstand nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich schwerer Sachschaden. Der 16-Jährige dürfte das Fahrzeug ohne Wissen des Zulassungsbesitzers in Betrieb genommen haben. Er wird der Staatsanwaltschaft Krems sowie der Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.