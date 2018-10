Firmen leiden unter der vor allem im Inland gesunkenen Zahlungsmoral

Wien (APA) - Die heimischen Firmen leiden laut einer neuen Befragung des Kreditversichrers Atradius unter einer seit dem Vorjahr erheblich verschlechterten Zahlungsmoral, wobei vor allem innerhalb Österreichs die Zahlungsmoral bei Firmengeschäften nachgelassen hat. In keinem der 13 Länder berichteten so viele Unternehmen von Auswirkungen verspäteter Zahlungen auf ihr Geschäft wie in Österreich.

Jede der befragten heimischen Firmen berichtete, in den vergangenen zwölf Monaten mindestens einmal von einem Abnehmer im Inland zu spät bezahlt worden zu sein. Das verschlechterte Zahlungsverhalten spiegle die angespannte Liquiditätslage zahlreicher heimischer Unternehmen wider, so Franz Maier, Generaldirektor für Österreich, Ungarn und Südosteuropa. Viele Abnehmer versuchten, ihre finanzielle Lage auf Kosten der Lieferanten zu verbessern, was deren Liquidität belaste.

Nur 38 Prozent der Teilnehmer in Österreich hätten berichtet, dass verspätete Zahlungen in den letzten zwölf Monaten keine Auswirkungen auf ihr Geschäft hatten - so wenige wie in keinem der analysierten Märkte in Westeuropa. 20 Prozent der befragten heimischen Unternehmen gaben laut Atradius an, besonderen Aufwand zur Korrektur ihres Cashflows infolge verspäteter Zahlungseingänge betreiben zu müssen. 23 Prozent hätten wegen überfälliger Außenstände sogar zusätzliche Finanzierungsmittel benötigt, erklärte der Kreditversicherer am Montag in einer Aussendung.

Als derzeit größtes Risiko für ihr Geschäft sehen 40 Prozent der heimischen Firmen eine Eskalation des internationalen Handelsstreits infolge des US-Protektionismus an. Diese Verunsicherung rühre auch daher, weil in dem Fall dann wichtige Handelsketten für unser Land betroffen wären. Denn ein Handelskrieg würde auch die deutsche Wirtschaft treffen, den mit Abstand größten Abnehmer unserer Exporte, so Maier.

Der Kreditversicherer erhebt in Westeuropa alljährlich das Zahlungsverhalten im Firmengeschäft in 13 Ländern - aktuell bei rund 3.000 Unternehmen in Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Österreich, Schweden, Schweiz und Spanien.