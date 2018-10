SPD-Linke fordern Rücktritt der Parteispitze und Sonderparteitag

Berlin (APA/AFP/dpa) - Einige Politiker der SPD-Linken haben nach der Wahlniederlage im deutschen Bundesland Hessen den Rücktritt der Parteispitze auf Bundesebene gefordert. Jetzt sei „Schluss mit Beschwichtigungen“, heißt es in einer am Montag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung. Erforderlich sei vielmehr ein „radikaler Neuanfang“. SPD-Chefin Andrea Nahles schloss indes am Montag einen Rücktritt aus.

Die Unterzeichner der Erklärung, darunter der frühere Sozialstaatssekretär Rudolf Dreßler und die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange, verlangten „die schnellstmögliche Einberufung eines SPD-Sonderparteitags“, auf dem über den Ausstieg aus der Koalition mit der Union und über die Neuausrichtung der Sozialdemokraten debattiert werden solle. Notwendig seien dabei „der Rücktritt der SPD-Führungsspitze“ sowie eine anschließende Urwahl zum Parteivorsitz.

„Jetzt oder nie - es ist nach 12.00 Uhr“, heißt es weiter in der Erklärung. Die Talfahrt der SPD werde inzwischen „zum freien Fall“, es gehe „ums nackte Überleben der Sozialdemokratie“. Nur bei einem Neustart habe die SPD „noch die Chance, die Menschen zu überzeugen und Glaubwürdigkeit zurück zu gewinnen“.

Nahles sagte unterdessen in Berlin - nach den ersten Meldungen über einen Rückzug von Bundeskanzlerin Angela Merkel vom CDU-Vorsitz -, in der SPD sei keine personelle Neuaufstellung geplant. Sie gestand aber ein, dass der Streit in der Großen Koalition „Gegenwind“ für die Wahlkämpfer in Hessen um Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel gewesen sei. Die SPD stürzte im einstigen Stammland auf ein historisches Negativergebnis von 19,8 Prozent und lag sogar 94 Stimmen hinter den Grünen.

Um die Konflikte in der Großen Koalition in Berlin in den Griff zu bekommen, setzt die SPD-Spitze der CDU/CSU eine Frist bis Dezember. Das geht aus einem Beschluss des SPD-Präsidiums hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. „Die Regierungsarbeit ist durch Konflikte innerhalb der Union in den letzten Monaten stark belastet“, heißt es in dem Papier, mit dem Nahles zu entsprechenden Gesprächen beauftragt wird. Besonders Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer wird von der SPD als Belastung empfunden.

Mit Skepsis wurde der Entwurf von Nahles und Generalsekretär Lars Klingbeil für einen Forderungskatalog aufgenommen, mit dem die Handschrift der SPD in der Großen Koalition klarer werden und der Erneuerungsprozess vorangetrieben werden soll. Darin wird von der CDU/CSU die Umsetzung von fünf Projekten von der Einführung einer Grundrente bis zu einem Kita-Gesetz binnen der nächsten zwölf Monate verlangt.