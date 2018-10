Erzbischof bat um Vergebung für Diffamierung Oscar Romeros

San Salvador (APA) - In einer historischen Geste hat San Salvadors Erzbischof Jose Luis Escobar Alas um Vergebung für die Ablehnung seines ermordeten Vorgängers Oscar Romero durch Teile des Klerus gebeten. „Ich bitte um Vergebung für jenen Teil der Kirche, der Romero schlecht behandelt und diffamiert hat, einschließlich seiner Mitbischöfe“, sagte Escobar am Sonntag in San Salvador laut Kathpress.

Der frühere Erzbischof war wegen seines sozialen Engagements am 24. März 1980 am Altar erschossen worden. Die folgenden Regierungen, aber auch kirchliche Eliten hatten sich von Romero ungeachtet seiner Verehrung im Volk teils von ihm distanziert. Auch im Vatikan war die Bewertung seines gewaltsamen Todes als Martyrium lange strittig. Papst Franziskus sprach ihn 2015 selig und vor zwei Wochen in Rom heilig.

Franziskus hatte in der Vergangenheit erklärt, Romero habe sein Martyrium nicht nur einmal erlitten. Er sei bis zu seinem Tod verfolgt worden, aber auch danach. Romero sei „diffamiert, verleumdet, mit Schmutz beworfen“ worden, „sogar von manchen seiner Mitbrüder im Priester- und Bischofsamt“, so der Papst 2015 vor Pilgern aus San Salvador im Vatikan.

Erzbischof Escobar leitet die Kirche von San Salvador seit 2009. Die Romero-Kritiker waren in den 1980er- und 1990er-Jahren nicht nur in seinem Heimatland, sondern auch im Vatikan stark.