Tennis: Federer denkt nicht an Connors-Rekord, aber an die Zahl 100

Basel (APA) - Nach seinem 99. Turniersieg, dem ersten Titel seit Juni, ist Tennis-Superstar Roger Federer erst zweieinhalb Stunden nach dem Matchball zur Pressekonferenz erschienen. Er habe diesen Sieg auskosten wollen, meinte der Schweizer, der seinen neunten Heimsieg in Basel gefeiert hat. „99 Titel ist eine gewaltige Zahl. Das ist verrückt, ich kann es nicht glauben“, meinte Federer überglücklich.

Schonung in Bezug auf die ATP World Tour Finals in London steht aktuell nicht auf dem Programm, Sonntagabend plante er noch die Anreise nach Paris-Bercy. Federer kann ja aufgrund einer Spezialregelung der ATP wie auch andere verdiente Spieler in einem gewissen Alter auch auf 1000er-Turniere verzichten. „Der Plan ist, am Dienstag nach Paris zu reisen, dort am Nachmittag zu trainieren und Mittwochabend erstmals zu spielen“, meinte er im „Tagesanzeiger“.

Federer, der sich selbst sehr gern mit Rekorden beschäftigt, weiß, dass er an Rekordhalter Jimmy Connors (USA/109 Titel) bis auf zehn Titel herangekommen ist. „Ich bin ihm zwar wieder einen Schritt näher - aber auch einen Schritt näher an der 100. Selbst wenn ich das nicht mehr schaffen sollte, wäre es super. Aber klar: Die 100 sind nun das Ziel. Es könnte bei jedem Turnier geschehen, und das ist eine Extramotivation.“